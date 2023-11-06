Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем

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Глава Офиса Зеленского Андрей Ермак осудил заявление премьера Италии Джорджи Мелони в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом об усталости ЕС от конфликта на Украине. Об этом Ермак сообщил в интервью Politico.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Италии Джорджа Мелони побеседовала с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) на тему украинского конфликта, в котором рассказала, что многие устали от этого противостояния. Она сичтает, что для поиска выхода из этой ситуации необходимо дождаться подходящего момента.
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