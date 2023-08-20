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Глава ОВА Прокудин: В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

20 августа 2023, 12:47

Фото: istockphoto/Zeferli

На территории подконтрольного киевскому режиму Херсона в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

Не уточняя конкретное место попадания российской ракеты, он сообщает, что оно пришлось на территорию некоего «завода». Ранее местный телеканал сообщал о взрывах на территории подконтрольных ВСУ Херсоне и Запорожье. Также воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины.

Напомним, Херсонская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится 75% территории региона. Часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон, пока остается под управлением киевских властей.

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#город
#херсонская область
#всу
#ракеты
#запорожье
#воздушная
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Болельщик «Зенита» вынес раненого фаната «Спартака» с поля боя в зоне СВО
20 августа 2023, 13:30

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

В зоне проведения СВО давно и успешно воюет добровольческий батальон «Эспаньола», сформированный большей частью из представителей различных российских фанатских группировок. В ходе одного из боев командир штурмовой роты подразделения Михаил Турканов, фанат «Зенита» с позывным Питбуль, вынес из-под огня раненого болельщика «Спартака».
Противостояла «Эспаньоле» 3-я отдельная штурмовая бригада, набранная из бывших боевиков «Азова»* (запрещенная в России террористическая организация). Во время боя боец с позывным Спартак, фанат одноименного футбольного клуба, получил ранение. Поскольку из-за обилия вражеских дронов вызвать эвакуационную технику не представлялось возможным, Турканов решил вынести боевого товарища на руках, сообщает РИА Новости.

Он несколько километров нес раненого Спартака на себе, время от времени ложась в траву, чтобы укрыться от беспилотников. За спасение сослуживца Питбуль представлен к очередной награде (у него уже есть Орден Мужества). Михаил считает, что в его поступке нет ничего особенного. По его словам, Спартак, который сейчас в госпитале и уже идет на поправку, точно так же выручил бы его самого, попади он в беду.

«Здесь мы все — части одного целого, вместе защищаем Родину. А на «гражданке» все равно будем болеть за разные клубы», — с улыбкой закончил свой рассказ Питбуль.

Сегодня, 20 августа, в Москве пройдет центральный матч пятого тура чемпионата России, в котором «Спартак» примет «Зенит» из Санкт-Петербурга.

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* - ​организация, признанная в России террористической

#спасение
#матч
#спартак
#ранение
#сво
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FT: В Вашингтоне готовят Украину к «войне на истощение»
20 августа 2023, 12:09

Фото: istockphoto/Olena_Z

Американские чиновники ведут с киевскими властями споры о тактике украинского контрнаступления. Об этом пишет издание Financial Times. Основная причина — постоянные неудачи Киева.
Вашингтон призывает украинские власти меньше избегать риска, говорится в публикации. Также американцы рекомендуют руководству ВСУ в полной мере задействовать резервы на южном участке линии боевого соприкосновения, а на восточном направлении наоборот избегать крупного сосредоточения войск. Однако в Киеве проигнорировали эти советы и лучшие части отправили как раз на восточный участок.

Теперь западные союзники Киева на фоне постоянных неудач ВСУ в ходе контрнаступления начали рассматривать план затяжной «войны на истощение». Официальные лица США со скепсисом относятся к возможности успеха текущих наступательных операций Киева, и уже появились разговоры о новом контрнаступлении весной 2024 года.

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#сша
#советы
#участок
#план
#всу
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WP: Конфликт на Украине заходит в тупик из-за безуспешного контрнаступления
20 августа 2023, 10:39

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Украина не знает, как дальше действовать в рамках контрнаступления. Об этом пишет издание Washington Post.
«Похоже, что у Украины заканчиваются варианты в рамках контрнаступления, которое изначально рассматривалось чиновниками, как важнейшая операция Киева», – сообщают журналисты издания.

Безуспешность действий ВСУ может привести конфликт в тупик, в связи с чем поддержка других стран ослабнет.

При этом, украинские власти комментируют ситуацию так, что контрнаступление идёт медленнее, чем ожидалось, однако стоит набраться терпения и ждать, поскольку продвижение вперёд всё же происходит.

Напомним, что контрнаступление Украины началось 4 июня. Бои происходят на южнодонецком, артёмовском и запорожском направлениях. Со стороны Украины выдвинуты бригады военных, прошедших обучение в других странах и имеющих при себе оружие, поставляемое Западом. Однако даже это не помогает Украине успешно вести бои.

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#украина
#конфликт
#контрнаступление
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Скотт Риттер: Поставляемая на Украину техника — мусор
20 августа 2023, 10:17

Фото: РИА Новости/Андрей Бортко

Соединенные Штаты поставляют Украине технику, которая намного хуже даже старой советской. Такое мнение высказал бывший разведчик армии США Скот Риттер.
В интервью для YouTube-канала Judging Freedom эксперт охарактеризовал поставляемую Киеву технику как стопроцентный мусор, причем подчеркнул, что об этом всем известно. Риттер указал, что США отправляют на Украину старые танки и не предоставляют средства для их модернизации. Такой подход со стороны западных союзников только вредит украинским военным, считает бывший разведчик.

Он рассказал, что общался с представителями Пентагона и говорил им, что солдат ВСУ было бы предпочтительнее использовать старую советскую технику, к которой они привыкли и с которой умеют обращаться. Однако Соединенные Штаты продолжают поставлять эту новую для украинцев технику, которую они неправильно используют и которая в итоге буквально убивает их, заключил эксперт.

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#сша
#эксперт
#мусор
#танки
#youtube
#интервью
#всу
#солдат
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Губернатор Голубев: Украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область
20 августа 2023, 09:54

Фото: istockphoto/aapsky

Ранним утром 20 августа украинские дроны-камикадзе пытались атаковать Ростовскую область. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава региона Василий Голубев.
По словам ростовского губернатора, попытка террористической атаки была пресечена с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Системы противовоздушной обороны применять было сочтено нецелесообразным из-за малого размера воздушных целей. По словам Голубева, два беспилотника упали на территории воинской части в Каменске, еще один — примерно в километре на север от Новошахтинска. Жертв и разрушений удалось избежать.

Сегодня ночью и ранним утром киевский режим предпринял несколько попыток террористических атак с помощью БПЛА в разных регионах России. В Курске беспилотник упал на территории железнодорожного вокзала. В результате взрыва легкие ранения получили пять человек. Беспилотник самолетного типа был подавлен с помощью систем РЭБ на подлете к Москве. Он потерял управление и упал в безлюдной местности Ступинского района Подмосковья.

При отсутствии видимых успехов в ходе боевых действий, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты.

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#беспилотник
#бпла
#человек
#режим
#москва
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Российский снайпер поразил 20 солдат ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96
20 августа 2023, 08:53

Фото: istockphoto/Three Spots

Снайпер Вооруженных Сил РФ в одном из боев сумел поразит две бронемашины противника и до 20 военнослужащих ВСУ из крупнокалиберной винтовки ОСВ-96, являющейся предшественницей новейшей винтовки «Астарта».
Об этом на форуме «Армия-2023» рассказал представитель компании «Высокоточные технологии». Разработчик с некоторым удивлением рассказал журналистам, что в российских частях есть такие специалисты, которые даже с помощью оружия предыдущего поколения способны действовать с высочайшей эффективностью. Он уточнил, что российский снайпер поразил две бронемашины и до 20 целей живой силы противника с расстояния около 1 700 метров, передает РИА Новости.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» проходит на площадках парка «Патриот» в подмосковной Кубинке под эгидой министерства обороны РФ.

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#рф
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ВСУ выпустили два кассетных снаряда по району Макеевки
СЦКК: ВСУ выпустили два кассетных снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки
20 августа 2023, 06:57

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Рано утром в воскресенье украинские войска выпустили два кассетных снаряда калибра 155 миллиметров по району Червоногвардейский в Макеевке. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) через их телеграм-канал.
«Был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по следующему направлению: 05:45 — с. Семёновка — г. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм (кассетные)», — указано в сообщении представительства.
Также в представительстве уточнили, что с 05:15 до 05:40 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 мм по районам Петровский и Кировский Донецка.

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#днр
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Американский экс-разведчик высказался о территориальных уступках Украины
Американский экс-разведчик Риттер заявил о финальной стадии конфликта на Украине
20 августа 2023, 06:35

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ утратили свою боевую способность, и украинский конфликт приближается к завершению. Такое мнение выразил бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер в интервью телеканалу Daily Planet.
«Украинцы уже не способны сформировать достаточно сильную боевую мощь для активных действий или продвижения вперед. Мы видим последние этапы этого конфликта, и я уверен, что Украина потеряет свою боевую эффективность к концу лета или началу осени», — заявил Риттер.
Он подчеркнул, что российская армия добилась впечатляющих успехов на Купянском направлении, и что в ближайшее время от России ожидаются успехи на различных участках фронта.

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#армия
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#всу
#пво
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Российские военные уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении
ВС России уничтожили свыше 40 военных ВСУ на купянском направлении
20 августа 2023, 06:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские войска уничтожили более 40 украинских военных в ходе операции на Купянском направлении, сообщил офицер пресс-центра военной группировки «Запад» Ярослав Якимкин, передает ТАСС.
По его словам, атакующие отряды группировки завладели стратегическим пунктом, четырьмя укрытиями и уничтожили более 40 военных. Он также отметил, что они продолжают наступление в сторону населенного пункта Ольшана.

Украинские военные пять раз пытались контратаковать российские позиции на указанном направлении. Якимкин подчеркнул, что все контратаки успешно отбиты.

«Потери противника от артиллерийского и минометного огня составили: до взвода войск и одна боевая машина пехоты», — уточнил он.
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#военные
#всу
#пво
#машина
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