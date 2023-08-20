Глава ОВА Прокудин: В Херсоне поврежден объект критической инфраструктуры

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На территории подконтрольного киевскому режиму Херсона в результате взрыва поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.
Напомним, Херсонская область стала частью Российской Федерации по итогам референдума в сентябре 2022 года. Сейчас под контролем России находится 75% территории региона. Часть области на правом берегу Днепра, включая город Херсон, пока остается под управлением киевских властей.
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Александр Бойцов