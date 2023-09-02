Глава парламента Крыма Константинов: попытки ВСУ высадиться в Крыму – дешёвая пиар-акция

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости назвал попытки ВСУ высадиться на полуострове дешёвыми пиар-акциями, которые не увенчаются успехом.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что в конце августа в Чёрном море были уничтожены четыре военных катера с десантными группами ВСУ, общее количество которых не превышало 50 человек.
Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.
Кроме того, глава крымского парламента уточнил, что Украине нет смысла предпринимать такие попытки, поскольку они будут пресечены ещё до фактического прибытия на полуостров.
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Константинов заявил, что такие попытки – это бесполезные, дешёвые пиар-акции. Украинским властям безразлична судьба своих военных, если они посылают их в такие миссии.
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Анастасия Чинкова