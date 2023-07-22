Глава парламента Крыма Константинов назвал атаки на мирные объекты визитной карточкой ВСУ

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Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал атаки мирных объектов визитной карточкой украинских войск. Об этом сообщает РИА Новости.
«У них уже есть «отработанная рабочая схема»: попадают в гражданский объект и объявляют, что это не они», — заявил Константинов.
Как считает глава крымского парламента, «мрази», которые засели у власти в Киеве, способны на любые гадости, за совершение которых они надеются не получить наказание.
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