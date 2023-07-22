Глава парламента Крыма Константинов прокомментировал угрозы со стороны Украины

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Глава парламента республики Крым Владимир Константинов назвал блефом угрозу киевского руководства организовать морскую блокаду полуострову.
По словам Владимира Константинова, «киевские марионетки в данном случае ведут себя как обезьяны, которые иногда начинают передразнивать людей. Но сколько бы обезьяна ни кривлялась, человеком она не станет», приводит слова политика РИА Новости.Константинов утверждает, что Украины нет ни флота, ни авиации и подходящих мест базирования.
«Поэтому их заявления о морской блокаде — чистейший блеф», — так считает глава парламента республики Крым Владимир Константинов.Ранее в поселке Раздольное в Крыму был введён режим чрезвычайной ситуации после атаки украинского беспилотника, в результате которой погибла 14-летняя девочка. Об этом рассказал глава администрации Раздольненского района Денис Олейник.
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Мария Фирсова