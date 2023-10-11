Глава Пентагона рассказал, когда ВСУ стоит ожидать F-16

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Шеф Пентагона Ллойд Остин обозначил примерные сроки, когда ВСУ смогут начать боевое применение американских истребителей F-16. По его мнению, это произойдет не ранее весны следующего года.
Ранее премьер-министр Бельгии Александер де Кроо заявил, что вопрос возможной поставки на Украину бельгийских F-16 будет решаться не ранее 2025 года.
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Александр Бойцов