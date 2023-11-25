Глава СБУ Малюк: «Крымский мост обречён»

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк заявил, что Крымский мост «обречён» и пообещал совершение новых терактов. Это заявление цитирует украинский Telegram-канал «Политика Страны».
Слова Малюка прозвучали в документальном фильме «СБУ. Спецоперации победы. Крымский мост на бис». В том числе он рассказал, как СБУ подрывала мост с помощью морских дронов «Sea Baby».
Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.
Напомним, что первый теракт на Крымском мосту случился 8 октября 2022 года. Федеральная служба безопасности России сразу же заявила о причастности Украины к этому происшествию. Взрыв произошёл внутри грузовика, который провозил взрывчатое вещество под видом другого груза.
Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения.
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Служба безопасности Украины и Центральное разведывательное управление причастны к взрывам на Крымском мосту, атакам беспилотных летательных аппаратов по Кремлю и ударам по российским кораблям. Об этом сообщило американское издание The Washington Post, ссылаясь на источники из числа бывших и действующих представителей властей Соединенных Штатов и Украины.
Второй инцидент произошёл 17 июля. Тогда украинские военные запустили два надводных беспилотника, которые повредили конструкцию моста. В результате этого происшествия погибли мать и отец девочки, которая выжила, но получила ранения.
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Артем Путинцев