Глава СБУ Малюк заявил о личном участии в первом теракте на Крымском мосту

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что лично разрабатывал и реализовывал первый теракт на Крымском мосту. Об этом Малюк сообщил в интервью украинскому изданию «Новое время».
Он также признал, что для его осуществления Киев «использовал втемную» множество людей. Малюк отметил, что замысел подрыва Крымского моста киевский режим вынашивал с весны прошлого года.
По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.
Напомним, 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. Произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. В результате чего частично обрушились 2 автомобильных пролета правой части моста.
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По словам главы СБУ Украины, рассматривалось множество вариантов теракта, однако выбор пал на фуру со взрывчаткой. Малюк подчеркнул, что было важно, чтобы машина пересекла Керченский мост.
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Екатерина Коршунова