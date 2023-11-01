Глава Севастополя Развожаев сообщил о работе ВС РФ по уничтожению воздушных целей

Фото: iStock/aapsky
Российские военные работают над уничтожением воздушных целей над полуостровом Крым, поэтому жителей Севастополя просят не покидать укрытия. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
Он отметил, что наибольшую опасность представляют осколки воздушных средств, которые сбиваются силами российских ПВО. Именно поэтому настоятельно рекомендуется избегать нахождения на открытом пространстве.
Глава города добавил, что российские средства ПВО уничтожают воздушные цели на всей территории полуострова.
Ранее сообщалось, что над Крымским мостом повис столб дыма. Движение по переправе было перекрыто. Позднее стало известно об источнике задымления.
Читайте также:
Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто
В Севастополе объяснили дым в районе бухты
В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ
Глава города добавил, что российские средства ПВО уничтожают воздушные цели на всей территории полуострова.
Читайте также:
Над Крымским мостом поднялся столб дыма, движение перекрыто
В Севастополе объяснили дым в районе бухты
В Крыму стремительно снижаются запасы водохранилищ
Анастасия Чинкова