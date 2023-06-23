Глава украинского МИД Кулеба заявил, что у Украины нет и не было ядерного оружия

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Кулеба утверждает, что у Украины нет «грязных ядерных бомб» и планов по их приобретению
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что у Украины нет и не было «грязных ядерных бомб», передает РИА Новости. Он также добавил, что Украина не планирует их приобретать.
Кулеба сослался на инспекцию МАГАТЭ в 2022 году, которая не обнаружила признаков подготовки ядерной бомбы на Украине.
Напомним, ранее глава СВР России Сергей Нарышкин сообщал, что появились свидетельства о возможном продолжении работ украинской стороны над «грязной ядерной бомбой». Он отметил тяжесть последствий для жизни и здоровья всей Восточной Европы, в случая применения ядерного оружия.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУ.
Кулеба сослался на инспекцию МАГАТЭ в 2022 году, которая не обнаружила признаков подготовки ядерной бомбы на Украине.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Нетаньяху заявил о появлении у границ Израиля оружия, которое Запад поставляет ВСУ.
Екатерина Коршунова