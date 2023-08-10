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Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе

10 августа 2023, 13:47

Фото: iStock/JARAMA

Исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич подписал указ о том, что обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине. Об этом сообщается в документе, который опубликован на украинском сайте «Объектив».
Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.

Напомним, глава региона Александр Богомаз заявил, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела. Богомаз уточнил, что пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта.


Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ.

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Кадыров раскрыл большие потери ВСУ на Ореховском направлении
Кадыров: Потери ВСУ на Ореховском направлении составили более 1000 человек
10 августа 2023, 14:06

Фото: сайт Кремля

Потери ВСУ на Ореховском направлении, где держат оборону военнослужащие батальона «Восток-АХМАТ» МО РФ, составляют более тысячи человек и постоянно увеличиваются. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Ореховское направление – один из самых сложных участков на обширной линии фронта. Здесь уже долгое время держат оборону.  Практически каждый день противник пытается продвинуться, но из раза в раз отбрасывается назад со значительными потерями», - написал Кадыров в своем Telegram-канале.

По его словам, чеченские бойцы своевременно выявляют передвижение вражеских групп и ликвидируют их. Кадыров объяснил, что здесь находится населенный пункт Работино, куда постоянно пытаются прорваться ВСУ, не жалея живой силы и техники.

Глава Чечни отметил, что потери украинских военных на данном направлении составили более тысячи человек, и их число постоянно увеличивается. При этом он подчеркнул, что российские бойцы не уступят врагу ни единого метра.

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#кадыров
#мариуполь
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Система ПВО сработала в Белгородском районе
10 августа 2023, 13:28

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Белгородском районе сработала система противовоздушной обороны, сбит вражеский беспилотный летательный аппарат.
«В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА самолетного типа. Информация о последствиях на земле не поступала», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, 10 августа украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. Пострадавших нет. Уточняется, что в результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта. Также накануне при обстреле Белгородской области погиб один мирный житель, еще четыре человека получили ранения.

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#пво
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ВСУ обстреляли брянское село Хинель, повреждён жилой дом
10 августа 2023, 13:12

Фото: iStock/Standart

Украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Об этом сообщил Глава региона Александр Богомаз.
«ВСУ совершили обстрел села Хинель Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела.

Накануне глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли регион, 5 снарядов разорвались в центре поселка Горьковский, рядом со школой. По словам губернатора, один человек погиб, еще четверо пострадали.

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В Херсонской области трое украинских солдат переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен
10 августа 2023, 12:51

Трое украинских военнослужащих переправились через Днепр и сдались в плен российским военным на левобережье Херсонской области, сообщил РИА Новости знакомый с ситуацией источник.
«Восьмого августа около 23 часов в районе между населенными пунктами Великая Лепетиха и Заводовка переплыли на нашу сторону трое военнослужащих ВСУ», - говорится в сообщении.

Уточняется, что украинские военные имели при себе три автомата, 360 патронов, РПГ и три выстрела к нему. Также добавляется, что сдавшиеся в плен военные ВСУ проинформировали ВС РФ о местах размещения своих подразделений, а также раскрыли другую важную информацию. Мужчина находятся в безопасности.

Еще одина Украинский военный Юрий Романюк, находящийся в российском плену, заявил, что многие граждане Украины не хотят воевать с Россией, также, по его словам, в стране почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия.

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Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю
10 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/IG_Royal

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что угрозы ядерной катастрофы, подобной чернобыльской, на Запорожской АЭС не будет. Об этом Балицкий сообщил в интервью РИА Новости.
По словам Балицкого, риск заражения территорий сохраняется, однако все меры безопасности на Запорожской АЭС приняты. Любые угрозы будут устранены.

Врио губернатора также отметил, что АЭС работает в штатном режиме. 

Напомним, ранее  Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.

При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.

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#вс рф
#запорожская область
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Балицкий: ситуация на линии боевого соприкосновения в Запорожской области еще напряженная
10 августа 2023, 12:31

Фото: сайт Кремля

Врио губернатора Евгений Балицкий заявил, что ситуация на линии боевого соприкосновения Запорожской области остается напряженной. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Мы видим у противника очень большие потери, продолжают кидать своих солдат на убой», — отметил Балицкий.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки ВСУ совершили 56 попыток обстрелять населенные пункты Запорожской области.

Напомним, ранее Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ. Он добавил, что далее через каждые семь километров располагаются взводные и ротные опорные пункты.

При этом Балицкий подчеркнул, что на сегодняшний день ВСУ не имеют ни малейшей возможности выйти к берегу Азовского моря. Именно такая задача перед ними была поставлена изначально, заключил врио главы Запорожской области.

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#вооружение
#всу
#вс рф
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#спецоперация
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Украинский пленный заявил, что многие украинцы хотят мира с Россией
10 августа 2023, 12:27

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинский военный Юрий Романюк, находящийся в российском плену, заявил, что многие граждане Украины не хотят воевать с Россией, также, по его словам, в стране почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия.
Мужчина попал в плен во время боев за Старомайорск в ДНР.

«На Украине люди не хотят воевать. Люди хотят мира. С кем воевать? С Россией воевать? Как перемочь большую ядерную державу? Ну будут с Запада давать оружие - толку с этого? Ну будут убивать до конца», - цитирует РИА Новости пленного.

Он также отметил, что многие украинцы не желают воевать с Россией, потому что не испытывают ненависти к россиянам. Также он рассказал, что на Украине почти не осталось мужчин, способных вести боевые действия. Так как многие уехали за границу, когда была возможность. Некоторые переодевались для этого в женскую одежду. Теперь Киев мобилизует стариков и инвалидов и бросает их на штурм российских позиций.

При этом он рассказал, что по украинскому ТВ говорят, что «все идет по плану». Пообщавшись в плену с донецкими военными, Романюк понял, что они защищают свою землю. Пленный также отметил хорошее отношение со стороны российских солдат.

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Как служба в армии по контракту помогает в карьере, рассказал военный политолог Перенджиев
Основные преимущества контрактной службы в российской армии назвал военный эксперт Перенджиев
10 августа 2023, 12:23

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

2 августа российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды героям специальной военной операции в Екатерининском зале Кремля. Вот уже полтора года как наши храбрые военнослужащие защищают правду, честь и мир на полях СВО. При этом, попасть в ряды Вооруженных сил России возможно только одним единственным образом – заключив контракт с Министерством обороны.
Основные преимущества контрактной службы в армии России назвал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев, в интервью «Радио 1».

«Дают определенные льготы после увольнения из Вооруженных сил. Это и в вопросах медицинского обслуживания, и в поступлении на учебу, и в оплате коммунальных платежей», - рассказал эксперт. 

Напомним, Минобрнауки обязало государственные ВУЗы России оказывать следующие меры поддержки абитуриентам, имеющим статус участника СВО: предоставление материальной помощи, снижение стоимости обучения, предоставление рассрочки по договору об оказании платных образовательных услуг, обеспечение местом в общежитии. Причем, местом в общежитии бывших военных будут обеспечивать в приоритетном перед другими поступающими порядке. 

Перенджиев подчеркнул, что помощь от государства оказывается не только самим военнослужащим, но и их семьям. Так, при поступлении в ВУЗ, дети участников СВО будут иметь такие же привилегии, как и их родители. К тому же, герои боевых действий могут претендовать на льготы по устройству детей в ясли, детские сады и школы. 

«Самое главное здесь – статус участника боевых действий дает возможность поступать на государственную гражданскую службу и иметь преимущество в конкурсном отборе. Сразу при поступлении человеку засчитывается срок его военной службы и умножается в стаж минимум в полтора раза», - подчеркнул политолог.

Иными словами, специалист, поступающий на работу и имеющий статус участника СВО будет рассматриваться работодателем в приоритетном порядке, а также сможет достичь карьерного подъема гораздо быстрее, поскольку на самом старте будет иметь определенный трудовой стаж. 

В подмосковном регионе Балашиха начал работу областной пункт отбора для желающих заключить контракт на военную службу. Пройти отбор может любой гражданин Российской Федерации старше 18 лет, не имеющий серьезных противопоказаний по здоровью. Жителям других регионов, на время прохождения медкомиссии и подписания документов, будет предоставлено трехразовое питание и комфортные условия для проживания. Будущие контрактники, прежде чем принять решение, смогут бесплатно проконсультироваться с юристом, нотариусом, а также с представителями банков. Успешно прошедших отбор снабдят всей необходимой экипировкой.

Чтобы начать контрактную службу в российской армии и получать все соответствующие выплаты, в том числе и воинскую прибавку к пенсии, необходимо зайти на сайт контрактмо.рф или позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77. Также можно отправить сообщение на электронную почту info@kontraktmo.ru.

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#контракт
#армия
#вс рф
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Канада отправила Украине бронемашины Senator
10 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Olena_Z

Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил о получении бронемашин Senator от Канады.
Telegram-канал Klymenko Time пишет, что бронемашины будут прикрывать украинские войска во время выполнения различных боевых задач. Подчёркивается, что Senator поможет сохранить тысячи жизней бойцов ВСУ.
 
Ранее сообщалось, что немецкий концерн будет ремонтировать танки Leopard для ВСУ. Немецкое правительство договорилось в концерном Rheinmetall о ремонте 30 танков Leopard для Украины.

The Guardian пишет, что 30 машин - это часть партии из 49 танков, приобретённых концерном у бельгийской частной оборонной компании OIP Land Systems. Некоторые танки пребывают в таком плохом состоянии, что годятся только на то, чтобы разобрать их на запчасти.

Точные даты поставки танков не разглашаются из-за условий контракта, но может пройти около 6 месяцев, прежде чем танки смогут оказаться на поле боя.

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#сво
#украина
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