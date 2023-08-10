Глава украинской администрации Канашевич объявил обязательную эвакуацию в Купянском районе

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Исполняющий обязанности главы районной военной администрации Андрей Канашевич подписал указ о том, что обязательная эвакуация объявлена в Купянском районе Харьковской области на Украине. Об этом сообщается в документе, который опубликован на украинском сайте «Объектив».
Сообщается, что эвакуация затронет 37 населенных пунктов, которые приближены к зоне боевых действий.
Напомним, глава региона Александр Богомаз заявил, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела. Богомаз уточнил, что пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта.
Ранее врио губернатора региона Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ за два месяца своего контрнаступления на Запорожском направлении не смогли дойти даже до первой линии обороны ВС РФ.
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Напомним, глава региона Александр Богомаз заявил, что украинская сторона обстреляла село Хинель Севского района Брянской области. Он отметил, что все экстренные службы работают на месте. Идет ликвидация последствий обстрела. Богомаз уточнил, что пострадавших нет. В результате обстрела имеются частичные повреждения жилого дома и торгового объекта.
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Екатерина Коршунова