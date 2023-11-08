Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены

Российские военные начали применять управляемый снаряд «Краснополь»

ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Танкисты ЦВО уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом

Российские военные уничтожили до 70 бойцов ВСУ под Угледаром

В зоне проведения СВО российские бойцы начали применять снаряд «Краснополь», обладающий повышенной точностью. Об этом пишет издание РИА Новости со ссылкой на холдинг «Высокоточные комплексы» государственной корпорации «Ростех».Из соображений безопасности, характеристики и свойства снаряда в ведомстве озвучивать не стали, однако отметили, что улучшенная версия «Краснополя» поражает цель неизменно.Российская армия применила на линии фронта зенитную ракетную систему С-400 «Триумф». Об этом агентству ТАСС сообщил источник, близкий к Минобороны России. Головки снаряда оснащены системой самонаведения, что позволяет наносить удары точно по цели.ВС РФ удалось уничтожить около 70 бойцов ВСУ на южно-донецком направлении, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, урон нанесен двум бронированным автомобилям и танку.Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара Киева по ДонецкуВосьмого ноября в 23:00 по мск пройдет открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с бомбардировками, совершенными со стороны ВСУ в Донецке. Об этом сообщил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский в своем телеграм-канале.Украинские формирования провели одну из самых масштабных атак на ДНР 7 ноября. Обстрелы со стороны ВСУ продолжались с 9:00 до 21:00, территория региона подверглась атакам 13 раз. В результате происшествия более 20 человек погибли.





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