Глава Запорожской области Балицкий уверен, что Одесса и Киев будут освобождены

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В ходе проведения спецоперации Одесса и Киев будут освобождены. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
Ранее, в среду, в Совете Федерации городам Мариуполю и Мелитополю, удостоенным почётного звания России «Город воинской славы», вручили «Мечи Победы». Они будут вечно храниться в этих городах.
В ходе торжественной церемонии Балицкий заявил, что происходящее в Совфеде показывает, что «свершилась историческая справедливость». Он подчеркнул большой вклад Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне.
Глава Запорожской области отметил, что и сейчас в рамках спецоперации военные борются за победу. Он заявил, что российская армия обязательно освободит Одессу и Киев, которые тоже достойны такого звания, как у Мариуполя и Мелитополя.
Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что вручение «Мечей Победы» – это историческое событие, которое «войдёт в летопись всего Донбасса».
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В ходе торжественной церемонии Балицкий заявил, что происходящее в Совфеде показывает, что «свершилась историческая справедливость». Он подчеркнул большой вклад Мелитополя в победу в Великой Отечественной войне.
Глава ДНР Денис Пушилин также отметил, что вручение «Мечей Победы» – это историческое событие, которое «войдёт в летопись всего Донбасса».
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Анастасия Чинкова