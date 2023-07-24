Глава Запорожья рассказал о случаях сдачи в плен солдат ВСУ

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Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что солдаты украинских формирований стали сдаваться в плен взводами, об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, до начала контрнаступления ВСУ, бойцы украинских подразделений сдавались в плен по одному, а в настоящее время, они идут на такие шаги целыми взводами.
Он также отметил, что российская сторона создает достойные условия для военнопленных. Глава региона выразил надежду на то, что пленные ВСУ останутся жить в Запорожье и будут развивать хозяйство вместе со своими семьями.
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«Сейчас сдаются целыми подразделениями, ротных не было, но взводные сдачи мы наблюдали», - заявил Балицкий.
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Анастасия Крестьянова