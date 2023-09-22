«Главком»: Отношение Запада меняется не в пользу Киева

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Обозреватель украинского издания «Главком» Виктор Балога заявил, что отношение Запада к конфликту на территории Украины меняется в невыгодную для Киева сторону.
«Участники предвыборных гонок в странах-союзницах разыгрывают «украинскую карту» в негативном для нас контексте — это говорит о серьезных проблемах нашей внешней политики. Мы проигрываем битву за мнения людей и, как следствие, рискуем потерять дальнейшую поддержку действующей или новой власти на Западе», — говорится в публикации.
Балога отметил, что киевские власти сильно зависят от западных партнёров, у большинства из которых вскоре состоятся выборы. Украине стоило бы это учитывать перед тем, как публично их критиковать, заключил обозреватель.
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