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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный посетил Авдеевку в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он ознакомился с обороной города на фоне продолжающегося наступления армии России.
Конечно, не могло обойтись без пламенных речей о героизме украинских «хлопцев» на фоне непрекращающихся атак российских штурмовых подразделений. На последнем совещании Зеленский поставил генералу задачу не допустить окружения Авдеевки. Залужный в свою очередь на встрече с командирами бригад дал приказ «держаться до последнего». Примерно то же самое повторилось и на Купянском направлении: встреча с командирами, приказ не сдавать позиции. Как видно, ни о каких «контрнаступах» речи уже не ведется.
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