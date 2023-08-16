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Главком ВСУ Залужный обсудил с главкомом НАТО Каволи расширение производства БПЛА

16 августа 2023, 21:35

Фото: iStock/Michele Ursi

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи расширение производства БПЛА. Об этом Залужный написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, он указал, что ВСУ нуждаются в боеприпасах, вооружении, системах ПВО и других инструментах ведения боёв. Но на первом месте сейчас стоит расширение производства беспилотников, поэтому было принято единогласное решение о сосредоточении работы именно в этой сфере.

Также уточняется, что Залужный проинформировал Каволи о происходящем на фронте, а также ознакомил коллегу с планами ВСУ.


Россия, в свою очередь, неоднократно указывала НАТО на их неправильные действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения Украине лишь усугубляют ситуацию, увеличивают продолжительность СВО и отдаляют момент проведения мирных переговоров.

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В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
Балицкий: В Запорожской области ввели выплаты за подбитую иностранную технику
16 августа 2023, 20:22

Фото: iStock/Michele Ursi

В Запорожской области ввели выплаты за уничтоженную западную технику, заявил врио главы региона Евгений Балицкий в эфире «Первого канала».
«Ребята наши из «Корнетов» подбивают очень хорошее количество техники и за это получают деньги. У нас выплачиваются за каждую подбитую железяку дополнительные суммы денег и так и будет», - прокомментировал ситуацию Балицкий.

Он также отметил, что уничтоженная техника пригодится региону в качестве металлолома. 

Ранее Балицкий заявил, что средства радиоэлектронной борьбы в Запорожской области показали себя очень эффективными против дронов, которые Вооруженные силы Украины планировали использовать в качестве преимущества при контрнаступлении.

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#евгений балицкий
#запорожская область
#военная техника
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ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
Соскин: ВСУ теряют контроль над Харьковом и Авдеевкой
16 августа 2023, 19:49

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Вооруженные силы Украины теряют контроль над Харьковской областью, а также в ДНР под Авдеевкой, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
«Контрнаступление ВСУ вылилось в то, что российские войска уже подошли к Купянску. Вот вам и результат. Под Марьинкой и Лиманом россияне наступают. Авдеевка — россияне наступают», - прокомментировал ситуацию Соскин.

По словам эксперта, за два месяца контрнаступления украинская армия не достигла никаких успехов, а только потеряла уйму вооружения и большую часть личного состава.

Ранее бывший советник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Владимира Зеленского ждет судьба Адольфа Гитлера, если он предпримет попытки по захвату Крыма. Ему также пришлось прятаться в бункере в момент, когда вермахт был практически повержен.

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#харьков
#днр
#сво
#контрнаступление
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Собянин сообщил, сколько москвичей сейчас находятся в зоне СВО
16 августа 2023, 19:22

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

В зоне СВО сражаются около 45 тысяч москвичей. Об этом на форуме «Территория смыслов» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, примерно по 20 тысяч мужчин ушли по частичной мобилизации и добровольно по контракту, а ещё около пяти тысяч – это профессиональные военные. В итоге, порядка 45 тысяч москвичей сейчас находятся на фронте.

Кроме того, Собянин указал на людей, которые уехали работать на новые территории, в частности, в ДНР и ЛНР. «Сегодня там работают тысячи людей», – добавил мэр.

Также он добавил, что в зоне СВО погибли более 20 москвичей, осуществлявших строительную деятельность, а более 100 получили ранения.

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#сергей собянин
#москва
#сво
#мужчины
#статистика
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В трёх украинских областях объявлена воздушная тревога
16 августа 2023, 19:11

Фото: istockphoto.com/Photoboyko

Воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом говорится в, данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Как передаёт РИА Новости, воздушная тревога в этих регионах прозвучала практически одновременно около 18:50.

До этого в Харьковской области были слышны звуки взрывов. А в Днепропетровской и Харьковской областях была объявлена воздушная тревога. Подробностей украинские СМИ пока не сообщают. Кроме того, стало известно о повреждении складских помещений и зернохранилища в одном из портов Измаила в Одесской области.

Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные Силы России начали наносить 10 октября 2022 года, через два дня после атаки на Крымский мост, за которой, как считают российские власти, стоят украинские спецслужбы. С тех пор воздушная тревога ежедневно объявляется во всех регионах Украины, иногда сразу по всей стране.

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#россия
#спецоперация
#воздушная тревога
#украина
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Инвалид ВСУ: У меня нет других вариантов, кроме сбора милостыни
Выброшенный на улицу инвалид ВСУ просит милостыню
16 августа 2023, 19:03

Фото: istockphoto/Dmytro Sheremeta

Инвалиды Вооруженных сил Украины, потерявшие в боях конечности, а затем за ненужностью выброшенные на улицу режимом Зеленского, вынуждены выпрашивать подачки, чтобы элементарно не умереть с голоду.
Именно так произошло с бывшим штурмовиком Игорем, которого военное руководство вывело за штат, передает телеграм-канал Readovka. Хотя формально он все еще числится в своем подразделении, никаких денег от государства он уже давно не получает.

По словам бывшего военнослужащего ВСУ, у него не осталось никаких других вариантов, кроме как просить в подземном переходе гроши на пропитание. Именно такое будущее ждет всех тех борцов за «незалежность», которым посчастливится выжить во время кровавого и безнадежного контрнаступления Киева. Ведь все они для режима Зеленского — всего лишь пушечное мясо, одноразовый инструмент, который после использования безжалостно выбросят на улицу.

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На Украине Владимиру Рогову вынесли заочный приговор по статье «Госизмена»
На Украине Владимира Рогова заочно осудили на 15 лет лишения свободы за госизмену
16 августа 2023, 18:03

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Украинский суд заочно осудил главу запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова по уголовной статье «Госизмена», сообщили в в администрации подконтрольной Киеву части территории Запорожской области.
Рогова судили по статьям «Государственная измена, совершенная в условиях военного положения» и «Пособничество государству-агрессору в форме добровольного сбора и передачи материальных ресурсов».

Суд заочно приговорил общественного деятеля к 15 годам лишения свободы. 

Ранее Рогов раскрыл планы ВСУ на вторую волну контрнаступления. По его словам, первая волна операции не принесла ВСУ совершенно никаких результатов. Максимальное продвижение было 2-3 километра, а кое-где боевики ВСУ даже потеряли свои позиции.

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#украина
#суд
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Минобороны: Российские средства ПВО сбили беспилотник ВСУ над территорией Крыма
16 августа 2023, 18:02

Фото: istockphoto/aapsky

Сегодня около 11 часов утра пресечена попытка киевского режима террористической атаки при помощи одного беспилотного летательного аппарата на объекты на территории Российской Федерации.
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило министерство обороны РФ. В сообщении указано, что российскими средствами противовоздушной обороны был своевременно обнаружен и уничтожен беспилотник самолетного типа над территорией Республики Крым.

Отмечается, что это уже вторая за день попытка террористической атаки ВСУ на объекты гражданской инфраструктуры. Ранним утром три неприятельских дрона были обнаружены и сбиты системами ПВО над территорией Калужской области. При отсутствии каких-либо успехов на поле боя киевский режим все чаще прибегает к подлинно террористическим методам, пытаясь атаковать мирные российские города и объекты.

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#беспилотник
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#всу
#рф
#пво
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Echos: Украина тайно приняла от Франции штурмовые винтовки ACAR
16 августа 2023, 16:57

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk

Французская промышленная группа Thales тайно поставила Украине австралийские штурмовые винтовки ACAR «для испытаний». Об этом сообщила газета Echos.
В компании утверждают, что вооружение было поставлено для испытаний и оценки, а не в условиях контракта или продажи.

Россия уже неоднократно указывала странам НАТО на то, что поставки вооружения лишь усугубляют ситуацию, отдаляя момент проведения мирных переговоров между Россией и Украиной. А министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США и страны НАТО являются непосредственными участниками конфликта, поскольку они обучают украинских военных.

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#украина
#франция
#вооружение
#поставки
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Политолог Марков: «Удача отвернулась от Киева, они расходуют свои последние резервы»
16 августа 2023, 16:54

Фото: istockphoto.com/Zeferli

Политолог Сергей Марков высказал мнение о том, что, если Украина использует своё последнее крупное подразделение, как об этом пишет западная пресса, то это прекрасная возможность для России «блеснуть на поле боя».
«До этого мы наблюдали, напротив, вполне успешные маневры ВСУ. Но всё же есть подозрение, что удача отвернулась от Киева и они расходуют свои последние резервы. Для российской армии это, вероятно, сигнал для активного наступательного действия», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.

При этом, он подчеркнул, что сам Запад уже начинает осознавать надвигающийся крах украинских войск.

До этого сообщалось, что противовоздушная оборона РФ сбила три дрона Украины, пытавшиеся атаковать объекты на территории Калужской области.

«Киев предпринял попытку атаковать объекты в Калужской области тремя беспилотниками, они уничтожены российскими средствами ПВО, сообщили в Минобороны РФ», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#минобороны рф
#контрнаступление
#украина
#россия
#спецоперация
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