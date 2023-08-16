Главком ВСУ Залужный обсудил с главкомом НАТО Каволи расширение производства БПЛА

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обсудил с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи расширение производства БПЛА. Об этом Залужный написал в своём Telegram-канале.
Кроме того, он указал, что ВСУ нуждаются в боеприпасах, вооружении, системах ПВО и других инструментах ведения боёв. Но на первом месте сейчас стоит расширение производства беспилотников, поэтому было принято единогласное решение о сосредоточении работы именно в этой сфере.
Также уточняется, что Залужный проинформировал Каволи о происходящем на фронте, а также ознакомил коллегу с планами ВСУ.
Россия, в свою очередь, неоднократно указывала НАТО на их неправильные действия. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что поставки вооружения Украине лишь усугубляют ситуацию, увеличивают продолжительность СВО и отдаляют момент проведения мирных переговоров.
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Также уточняется, что Залужный проинформировал Каволи о происходящем на фронте, а также ознакомил коллегу с планами ВСУ.
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Анастасия Чинкова