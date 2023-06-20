Главком ВСУ Залужный посетил прифронтовой район и опубликовал видео

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил о поездке в прифронтовой район и опубликовал видео в Телеграм-канале
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что совместно с начальником Генштаба Сергеем Шапталой «провел работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут ожесточенные бои». Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
По словам Залужного, ВС РФ развернули «систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов» и продолжают оказывать ВС Украины яростное сопротивление. Однако украинская операция продолжается в соответствии с планом, подчеркнул главнокомандующий.
Главком также опубликовал видео, снятое, как утверждается, в прифронтовом районе. На кадрах видно, что в одном из помещений на стене висит табличка с датой 17.06.23.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Валерий Залужный бежал с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
По словам Залужного, ВС РФ развернули «систему фортификационных укреплений с плотным минированием местности и большим количеством резервов» и продолжают оказывать ВС Украины яростное сопротивление. Однако украинская операция продолжается в соответствии с планом, подчеркнул главнокомандующий.
Ранее президент РФ Владимир Путин допустил, что Валерий Залужный бежал с Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян