Фото: сайт Минобороны РФ
Главнокомандующий ВСУ Виталий Залужный похвалил российские системы РЭБ и авиацию, отметив, что они превосходят украинские. Об этом пишет Economist.
«Это преимущество ВВС России затруднило нам продвижение. Российские системы ПВО все чаще мешают нашим самолетам летать», — цитирует издание слова Залужного.
Он отметил, что российские БПЛА берут на себя большую часть роли пилотируемой авиации, выполняя функции разведки и нанесения ударов с воздуха по позициям ВС Украины.
«В этой области она превосходит нас: 65% наших станций глушения в начале войны были произведены в советское время», — пояснил Виталий Залужный.
Он также указал, что вооружений, поставленных западными партнёрами Киеву, недостаточно. В особенности речь идёт о датчиках, которые используют невидимые световые импульсы для обнаружения мин в земле, заключил главнокомандующий ВСУ.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян