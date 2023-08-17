Голодные солдаты ВСУ переплыли Днепр, чтобы сдаться в плен ВС России

Фото: РИА Новости
Военнослужащий ВС Украины, перешедший на сторону российской армии, рассказал, как вместе с двумя сослуживцами принял решение сдаться в плен ВС РФ спустя три дня нахождения на передовой. Причиной послужили плохое отношение командиров, недостаточная боевая подготовка и голод, пишет РИА Новости.
Для того чтобы сдаться в плен России, солдату пришлось на лодке пересечь Днепр.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Постоянные артиллерийские и минометные обстрелы с левого берега, мы не могли выполнить ни одну поставленную задачу от командира – позывной «Клещ». Я его видел только в первый день. Он все время находился в тылу и к нам ни разу не приезжал. На третьи сутки начали голодать. Паек, как сказали, не подвозят, потому что топлива нет. Его как-бы покупают за свои деньги. А у нас в карманах пусто», — цитирует агентство слова собеседника.
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Диана Аванесян