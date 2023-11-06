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Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в своем телеграм-канале, что российские военные «работали» по воздушным целям в зоне СВО непосредственно из региона, происшествий на территории самой области нет.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в социальной сети Х из-за отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Москвой на фоне тяжелого положения на передовой. Филиппо искренне не понимает, какие цели преследует Зеленский. По его словам, даже главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный признает, что конфликт проигран, а советники президента отмечают, что украинский лидер сошел с ума.
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Екатерина Коршунова