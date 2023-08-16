Горбачёв: Беспилотники, атаковавшие Крымский мост, собраны из иностранных деталей

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Беспилотники, атаковавшие Крымский мост, сделаны из иностранных деталей, поэтому информация о том, что они украинского производства – фейк. Об этом РИА Новости заявил исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, военный эксперт Сергей Горбачёв.
Ранее глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк сообщил, что ведомство самостоятельно разработало БПЛА, которые осуществляли атаки на Крымский мост 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. А телеканал CNN опубликовал видео, снятые с этих беспилотников в момент ударов по мосту.
Горбачёв, комментируя эти новости заявил, что СБУ не могла самостоятельно разработать эти дроны. По его мнению, на территории Украины их могли только собрать, и то, из иностранных комплектующих.
Военный эксперт предположил, что за этими атаками стоят США и Великобритания, специалисты из которых непосредственно осуществляли наводку на цель и выстрелы.
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Горбачёв, комментируя эти новости заявил, что СБУ не могла самостоятельно разработать эти дроны. По его мнению, на территории Украины их могли только собрать, и то, из иностранных комплектующих.
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Анастасия Чинкова