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Вооруженные силы Украины способны завершить конфликт на Украине одним единственным способом - свергнуть нынешнего лидера страны Владимира Зеленского, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Если Зеленский будет настаивать на продолжении самоубийственных военных операций, я думаю, что ВСУ могут подняться и отстранить его от власти, потому что военные готовы положить конец этому конфликту», - прокомментировал ситуацию Риттер.
Бывший разведчик ВС США напомнил, что ВСУ уже, фактически, потерпели поражение на поле боевого соприкосновения. Контрнаступление с треском провалилось, никаких серьезных успехов украинские военные достичь не смогли, и сейчас вынуждены только сидеть в обороне и стараться отбтиваться.
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Евгения Парфентьева