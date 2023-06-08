«Готовы убить всех»: В США раскрыли, на что пойдут ВСУ ради захвата Крыма

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Ходжес назвал возвращение Крыма стратегической целью Украины. Он отметил, что будет лучше, если украинской армии удастся сделать это без единого выстрела,
«Если им придется убить или взять в плен каждого россиянина на полуострове, они это сделают», — считает бывший командующий.
Он добавил, что Украина в случае захвата Крыма вытеснит из центральной и западной частей Черного моря флот Российской Федерации.
Ранее в Крыму рассказали о ситуации с водой после подрыва Каховской ГЭС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».