Гросси: МАГАТЭ усилит присутствие на Запорожской АЭС на фоне ситуации с Каховской ГЭС

Фото: официальный сайт МАГАТЭ
Гендиректор организации заявил о готовности лично возглавить миссию
Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщил в своем Twitter, что уже на следующей неделе возглавит миссию по ротации экспертов агентства на Запорожской атомной электростанции.
Гросси подчеркнул, что настал «решающий момент для ядерной безопасности».
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Рафаэль Гросси заявил об опасности остановки ЗАЭС из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов.
«На фоне вызывающих обеспокоенность событий, связанных с разрушением плотины Каховской ГЭС, я возглавлю следующую ротацию нашей миссии на Запорожской АЭС», — написал он.
Напомним, пострадавшая от ударов Каховская ГЭС полностью погрузилась под воду. В зоне затопления могут оказаться 80 населенных пунктов, в Новой Каховке вода уже поднялась на 10 метров. Из Днепрян и Корсунки сейчас эвакуируют население.
Ранее «Радио 1» сообщило, что Рафаэль Гросси заявил об опасности остановки ЗАЭС из-за отсутствия запасов воды для охлаждающих бассейнов.
Артем Путинцев