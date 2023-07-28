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Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром

28 июля 2023, 04:52

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
«Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная <...> подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО <...> и очередная попытка наступления захлебнулась», — отметил собеседник агентства.

«Бука» отметил, что ВСУ постоянно, но безуспешно атакуют российские позиции.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вооружённые силы рф
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«Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
МО РФ: Расчет ТОС «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
28 июля 2023, 05:28

Фото: iStock/CIPhotos

Расчет ТОС «Солнцепек» Центрального военного округа ВС РФ ликвидировал опорный пункт противника на Краснолиманском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» Центрального военного округа, обеспечивая боевую работу военнослужащим штурмовой группы, уничтожил опорный пункт националистов на Краснолиманском направлении», — цитирует агентство заявление ведомства.

Уточняется, что российские бойцы выдвинулись на огневую позицию, после чего при помощи системы управления огнем навели установку на цель и открыли огонь по опорному пункту ВСУ термобарическими снарядами.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Группа бойцов ВСУ подорвалась на своих же минах под Угледаром

В Запорожской области прогремели взрывы

ВСУ усилили обстрелы Запорожской области кассетными боеприпасами
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В Запорожской области прогремели взрывы, сообщают украинские СМИ
В Запорожской области прогремели взрывы
28 июля 2023, 04:45

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

В части Запорожской области, подконтрольной Киеву, прогремели взрывы. Об этом «Зеркало недели» сообщает в Телеграм-канале.
«Местные паблики сообщают про взрывы в области», — говорится в публикации.

Подробностей произошедшего украинское издание не приводит, также отсутствует информация о разрушениях и пострадавших. Отмечается, что в указанных регионах объявлена воздушная тревога.

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#взрывы
#воздушная запорожская область
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Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым
Военный эксперт Кнутов заявил, что ВСУ пытаются блокировать Крым ударами по переправам
28 июля 2023, 04:22

Фото: iStock/gutaper

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов заявил, что Киев ударами по Крымскому мосту и другим переправам хочет устроить блокаду Крыма. Об этом пишет «Лента.ру».
По словам собеседника издания, удары украиинских боевиков по Крымскому мосту, а также херсонской и керченской переправам нацелены на блокаду полуострова. 

Кроме того, ВСУ придерживаются подобной тактике и на Артемовском направлении, отметил Кнутов.

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#эксперт
#крым
#всу
#крымский мост
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Пушилин назвал число раненых жителей Донецка за сутки
Пушилин: В Донецке в результате обстрела ВСУ ранены семеро мирных жителей
28 июля 2023, 03:24

Фото: iStock/alexmak72427

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что в результате обстрелов со стороны украинских боевиков ранены семеро жителей Донецка. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«Очередной день ожесточенных обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований пережил сегодня Донецк», — говорится в публикации.

В настоящее время пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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#днр
#донецк
#денис пушилин
#всу
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Politico: США намерены начать поставки танков Abrams на Украину уже в сентябре
28 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Michael_Vi

Вашингтон планирует начать передавать американские танки Abrams Украине уже в сентябре текущего года, сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.
Издание уточняет, что вначале Белый дом намерен отправить военную технику в Германию для модернизации, и только затем первая партия «Абрамсов» будет передана Вооруженным силам Украины (ВСУ). Однако каков будет объем этой самой партии,источники Politico не уточняют.

Ранее пресс-секретарь Минобороны США Пэт Райдер подчеркнул, что в настоящий момент продолжается обучение экипажей ВСУ. В то же время, производится модернизация танков М1 и М2, чтобы превратить их в тот вариант, который необходим украинским войскам.

При этом наличие танков Abrams у ВСУ, возможно, сможет повлиять на ход некоторых боев, однако переломить ситуацию в конфликте в целом американские танки не смогут, заявил глава комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли.

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#сша
#танки
#партия
#всу
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Сразу в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
27 июля 2023, 18:09

Фото: iStock/Harry Wedzinga

27 июля сразу в нескольких областях Украины ревут сирены, предупреждающие об опасности с воздуха. Об этом сообщает украинские издание «Страна».
Таким образом, сначала тревога была объявлена в Днепропетровской область. Уже через несколько минут она распространилась Харьковскую, Полтавскую, Николаевскую, Черкасскую и Кировоградскую области. Кроме того, сирены звучал и на территориях Запорожской и Херсонской областей, которые временно находятся под контролем киевского режима.

Кроме того, по данным издания, воздушные силы Украины предупреждают об угрозе применения баллистического оружия в областях, где объявлена воздушная тревога.

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#оружие
#тревога
#сво
#минобороны
#вооружения
#воздушная тревога
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Россия легко уничтожит истребители F-16
27 июля 2023, 17:19

Фото: iStock/Maikel de Vaan

Российские силы быстро уничтожат истребители F-16, если они будут переданы Киеву, также, как уничтожают остальную западную технику. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«У России есть тысячи истребителей, при помощи которых она легко расправится с F-16. Их поставки ничего не изменят для Украины. Просто будет еще одна игрушка для Москвы», — заявил Джонсон в эфире YouTube-канала Stephen Gardner.

По его словам, все оружие, предоставленное Киеву странами Запада, стало легкой мишенью для ВС РФ и оказалось неэффективным на поле боя. При этом он объяснил, что планируемая отправка истребителей F-16 Киеву является политическим жестом, а наличие эти самолетов у ВСУ никак не отразится на ситуации на линии соприкосновения, заключил Джонсон.

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#оружие
#youtube
#поставки
#всу
#вс рф
#блинкен
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Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Путин: Украина в ходе боев 26 июля потеряла свыше 200 человек
27 июля 2023, 15:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ в ходе последней атаки на Запорожском направлении потеряли больше 200 человек.
Об этом россиский лидер сообщил журналистам.

По словам президента, противник несет большие потери. Он отметил, что в течение суток, ВСУ потеряли большее 200 военнослужащих, тела которых, украинские солдаты бросают на поле боя. Потери российской армии в 10 раз меньше, подчеркнул Путин.

Глава государства также обратил внимание на героизм российских солдат и отметил, что противник, в ходе атаки, был отброшен. 

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#россия
#солдаты
#всу
#путин
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Зеленский обрек украинскую армию на смерть
Мэтью Хох: Зеленский пожертвовал украинской армией ради контрнаступления
27 июля 2023, 15:25

Фото: iStock/JARAMA

Решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа», - прокомментировал ситуацию Хох.  

По мнению эксперта, киевский режим хотел блеснуть результатами на полях театра военных действий перед натовским саммитом в Вильнюсе, однако, вместе победы, Украина понесла колоссальные потери.  

Боевики ВСУ просто не способны противостоять профессиональной российской армии, заключил Хох.

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