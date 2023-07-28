Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev
Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.
«Буквально пару дней назад у нас на Угледарском направлении была очередная попытка наступления со стороны украинских войск. Вышла группа пехоты в сопровождении трех единиц тяжелой техники, но попытка была неудачная <...> подорвались на собственных минах. Плюс подоспела наша РСЗО <...> и очередная попытка наступления захлебнулась», — отметил собеседник агентства.«Бука» отметил, что ВСУ постоянно, но безуспешно атакуют российские позиции.
Читайте также:
Путин заявил о больших потерях ВСУ на Запорожском направлении
Украинский командир назвал адом бои с русскими
Разведчики ВС РФ уничтожили военную технику ВСУ под Угледаром
Артем Путинцев