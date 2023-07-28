Группа бойцов ВСУ вместе с бронетехникой подорвалась на своих же минах под Угледаром

Группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с тремя машинами тяжелой бронетехники подорвалась на своих же минах при попытке наступления на Угледарском направлении в ДНР. Об этом рассказал РИА Новости российский военнослужащий с позывным «Бука» из 2-го стрелкового батальона имени Дмитрия Донского.