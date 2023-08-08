Группа участников СВО отправилась в санаторий для прохождения реабилитации

Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Фото: РИА Новости/Денис Абрамов
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Фото: istockphoto.com/Aleksandr Mokshyn
«Российская разведка хорошо знает, какими средствами ПВО обладает Украина. И пробиваемы они или нет, показывают те наши удары, которые мы наносили по интересующим нас целям в Киеве. <…> В наборе этих средств ПВО абсолютно разнородные системы: американские, французские, немецкие, английские и так далее! И это совершенно не говорит о качестве противовоздушной обороны!» — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Баранец.
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«Машину проверили, и пришлось отдать наши телефоны за 30 минут до встречи, место которой мы узнали только в последний момент», - прокомментировала ситуацию собеседница СМИ.
Фото: пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области
«С мая 2023 года более 6,5 тыс. посылок отправили жители нашего региона в зону специальной военной операции. Сделать отправления можно в любом отделении Почты России», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Чтобы отправить посылку необходимо указать: ФИО адресата, номер войсковой части, индекс 103400 и адрес: г. Москва, 103400.
Посылки со всей России попадают в столичный логистический центр Почты России. Здесь они передаются представителям Минобороны РФ, которые самостоятельно доставляют отправления адресатам.
Один житель может отправить неограниченное количество посылок.
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«У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены», - прокомментировали ситуацию западные дипломаты.По словам чиновников, они часто слышат о том, с какими сложностями сталкиваются украинские военные. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе.