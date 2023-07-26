Группа ВСУ за два дня штурма потеряла почти весь состав из 70-100 человек

Белый дом подтвердил, что бывший морской пехотинец США Тревор Рид, который был освобожден в рамках обмена пленными с Россией, получил ранения во время военного конфликта на Украине. Он также повторил ранее заявленное Государственным департаментом утверждение о том, что Рид не действовал от имени правительства США.