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Группа штурмовиков из Украины, действовавшая на запорожском направлении, практически полностью потеряла свой состав — от 70 до 100 человек — при попытке атаки позиций российских добровольцев отряда «Барс-10». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на командира отряда «Барс-10» из бригады «Царские волки» под позывным «Сатурн».
«В течение последних двух дней, согласно перехватам радиопереговоров (врага — ред.) в нашем непосредственном окружении, я не могу уточнить местность, у них установлены необратимые потери от 70 до 100 человек — среди противника», — заявил военный.Он также уточнил, что, по данным перехвата радиопереговоров противника, было понятно, что украинские военнослужащие запросили эвакуацию от своих подразделений, но так и не получили её.
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