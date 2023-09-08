Группировка «Днепр» уничтожила склад боеприпасов ВСУ под Херсоном

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Российские бойцы группировки «Днепр» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Херсонской области, сообщил источник «РИА Новости».
«В результате огневого поражения соединениями группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении уничтожены: склад с боеприпасами одного из подразделений бригады ВСУ и 120-миллимеировый минометный расчет с боекомплектом, потери: 3 военнослужащих ВСУ уничтожены, 4 получили ранения», - прокомментировал ситуацию источник СМИ.
На каховском направлении российские силы уничтожили 15 боевиков ВСУ, а также поразили четыре боевых украинских машины.
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