Группировка «Днепр» уничтожила три лодки с украинскими диверсантами

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Солдаты отряда «Днепр» за последние 24 часа уничтожили три скоростных лодки с диверсантами, сообщил Роман Кодрян, руководитель пресс-центра этой группировки, агентству РИА Новости.
«В районах поселений Бургунка и Садовая нашими военнослужащими были обнаружены и уничтожены три маломерных лодки и до 6 членов персонала ВСУ», - отметил офицер.Кодрян также добавил, что в районе Токаревка, в ходе контраартиллерийских действий, были подавлены и уничтожены артиллерийские орудия типов Д-30 и 2А65, вместе с их операторами.
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Артем Кузьмин