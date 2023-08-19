Группировка «Днепр» ВС РФ разгромила крупный отряд ВСУ при попытке закрепиться

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Подразделения группировки «Днепр» разгромили отряд украинских боевиков численностью около 150 человек, который пытался закрепиться на левом берегу Днепра. Об этом сообщили в Минобороны России.
В ведомстве отметили, что противник полностью уничтожен, также были получены трофеи. Уточняется, что бойцы группировки «Днепр» навели огонь артиллерии на разгружавшиеся лодки ВСУ.
В составе передовых групп украинских боевиков в лидирующем количестве были наёмники.
Напомним, генерал ВВС США Джеймс Хекер заявил, что разочарование ждет тех, кто ожидает, что с помощью истребителей F-16 ВСУ перехватят инициативу на поле боя. Хекер подчеркнул, что ВС РФ приспособятся к появлению истребителей и смогут с ними бороться. Генерал ВВС США также добавил, что обучение пилотов Украины займет не менее года, поэтому украинские солдаты еще долго не увидят истребители F-16.
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Екатерина Коршунова