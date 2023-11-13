Группировка «Восток» пресекла 5 попыток ротации ВСУ на южнодонецком направлении

Военнослужащие ВС РФ из группировки «Восток» пресекли пять попыток украинских военных провести ротацию на южнодонецком направлении СВО, а также уничтожили 80 военнослужащих и семь миномётных расчётов противника. Об этом сообщил РИА Новости начальник пресс-центра «Востока» Олег Чехов.