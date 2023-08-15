Группировка «Восток» уничтожила более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР

Фото: сайт Минобороны РФ
Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что артиллерия и авиация группировки ликвидировали более 20 боевых позиций ВСУ, а также пресекли выдвижение шести украинских групп пехоты под Урожайным в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — цитирует РИА Новости слова Чехова.
Он добавил, что в ходе боев удалось вскрыть и ликвидировать более 20 боевых позиций и скоплений живой силы украинских войск.
«Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ», — проинформировал собеседник агентства.Уточняется, что в Великой Новоселке российская артиллерия уничтожила французскую установку CAESAR, а в Доброволье — буксируемую гаубицу М777.
«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Валькирия», — заключил начальник пресс-центра.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян