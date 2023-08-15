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Группировка «Восток» уничтожила более 20 боевых позиций ВСУ в ДНР

МО РФ: Бойцы «Востока» под Урожайным уничтожили более 20 боевых позиций ВСУ
15 августа 2023, 05:08

Фото: сайт Минобороны РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» ВС РФ Олег Чехов сообщил, что артиллерия и авиация группировки ликвидировали более 20 боевых позиций ВСУ, а также пресекли выдвижение шести украинских групп пехоты под Урожайным в Донецкой Народной Республике (ДНР).
«Передовыми подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии и авиации наносится огневое поражение по противнику в районе Урожайного», — цитирует РИА Новости слова Чехова.

Он добавил, что в ходе боев удалось вскрыть и ликвидировать более 20 боевых позиций и скоплений живой силы украинских войск.


«Пресечено выдвижение шести групп пехоты. Уничтожены боевая бронированная машина и бронетранспортер ВСУ», — проинформировал собеседник агентства.

Уточняется, что в Великой Новоселке российская артиллерия уничтожила французскую установку CAESAR, а в Доброволье — буксируемую гаубицу М777.

«Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Старомайорского, Урожайного, совхоза «Октябрь». Расчетами зенитных ракетных комплексов «Тор» и «Оса» сбиты два БПЛА самолетного типа «Фурия» и «Валькирия», — заключил начальник пресс-центра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
#украина
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Артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»
Минобороны: артиллеристы ЦВО применяют тактику «огневого прочесывания»
15 августа 2023, 05:30

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

На краснолиманском участке фронта в Донбассе расчеты РСЗО БМ-21 «Град» из Центрального военного округа применили методику «огневого прочесывания», передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Используя РСЗО БМ-21 „Град“, подразделения ЦВО осуществили удар по вражеским силам, расположившимся в лесной зоне на краснолиманском направлении», — уточнили в ведомстве.
В ходе операции военные выпустили несколько осколочно-фугасных снарядов, поражая цель на дистанции свыше 10 километров.

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#бпла
#нато
#удар
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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
15 августа 2023, 04:57

Фото: iStock/Stock_Dealer

На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные с онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
До этого сообщалось о введении тревоги в основной части Украины, включая Киев и его область.

Данные карты указывают, что с 4.02 до 4.04 тревога была расширена до западных регионов Украины, охватив тем самым всю страну.

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#карты
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#данные
#киев
#воздушная
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Танк ВС РФ выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
Минобороны: Танк ВС России выдержал прямое попадание гранатомета NLAW
15 августа 2023, 03:35

Фото: РИА Новости

Офицер группировки «Юг» ВС РФ сообщил, что на Авдеевском направлении российский танк, сопровождавший штурмовую колонну, после прямого попадания из гранатомета NLAW в ходе боя продолжил удерживать занятую позицию и вести огонь по ВСУ.
«Приблизившись к позициям противника, танк прикрытия начал огневое подавление вражеского укрепрайона, пока десант высаживался из БМП в лесопосадку. В ходе завязавшегося боя по нашему танку пришлось прямое попадание из гранатомета NLAW. Но экипаж сохранил боеспособность и продолжил маневрировать и вести прицельный огонь по противнику», — цитирует агентство слова собеседника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинские войска за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 41 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 121 боеприпас
15 августа 2023, 02:43

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

За последние сутки территория ДНР подверглась 41 обстрелу со стороны украинских военных. В результате было выпущено 121 боеприпас, сообщается в Совместном центре по контролю и координации вопросов о военных преступлениях Украины (СЦКК).
Согласно данным центра, на донецком направлении было зафиксировано 32 обстрела, в которых применялась артиллерия калибра 155 мм, включая снаряды с кассетными боевыми частями. В Горловке произошло 7 обстрелов из артиллерии 155 и 152 мм, а в Ясиноватом и Мариуполе — по одному обстрелу из артиллерии 155 мм и с использованием дальнобойных ракет соответственно.

Семь населенных пунктов ДНР оказались под обстрелом, включая Горловку, Гольмовский, Ясиноватский район, Донецк, Макеевку, Старомихайловку и Юрьевку.

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#взрывы
#днр
#донецк
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Еще один мужчина ранен при обстреле Куйбышевского района Донецка
Еще один мужчина ранен при обстреле ВСУ Куйбышевского района Донецка
15 августа 2023, 01:33

istockphoto/IGOR KUTNII

В результате обстрела Куйбышевского района Донецка украинскими силами был ранен еще один мужчина. Об этом информируют из ДНР в Совместном центре по вопросам военных действий Украины (СЦКК).

«Наши источники из СЦКК ДНР 14 августа к 23.00 передали новые данные о жертвах среди мирного населения. В Донецке, в Куйбышевском районе по улице Спартака, мужчина 1975 года рождения получил ранение», — уточняется в сообщении телеграм-канала организации.
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#данные
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#всу
#ранение
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Офицер НАТО Атламазоглу: БПЛА «Ланцет» нанесли тактический удар по ВСУ
Офицер НАТО Атламазоглу назвал беспилотники «Ланцет» тактической угрозой для ВСУ
15 августа 2023, 00:51

Фото: РИА Новости

Экс-офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что российские БПЛА «Ланцет» представляют опасную тактическую угрозу для ВСУ.
В своем материале для 19FortyFive военный отметил, что ВС России используют беспилотные летательные аппараты для различных целей, включая нанесение ударов. По его словам, массовое применение «Ланцетов» российской стороной стало тактическим ударом по украинской армии.

Атламазоглу утверждает, что Киев несет значительные потери, ежемесячно лишаясь около десяти тысяч БПЛА. Бывший офицер добавил, что украинская сторона сильно зависит от беспилотников.

«Но такая большая зависимость от беспилотных авиационных систем имеет свою цену — очень высокую цену», — заключил Ставрос Атламазоглу.

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#бпла
#киев
#всу
#украина
#беспилотник
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В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявили воздушную тревогу
14 августа 2023, 23:55

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В Харьковской и Днепропетровской областях Украины была объявлена воздушная тревога, показывают данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Тревога в Харьковской области зазвучала в 23:25, и спустя две минуты в Днепропетровской области.

Также отмечается, что сигнал тревоги прозвучал в территориях Запорожской области, находящихся под контролем Киева, и в ДНР.

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#тревога
#днр
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Экс-разведчик США Риттер: Россия уничтожила много систем Patriot на Украине
14 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что ВС РФ всего за несколько месяцев подавила имеющиеся в распоряжении украинских войск западные системы противовоздушной обороны. Об этом Риттер сообщил в интервью YouTube-каналу Gegenpol.
«Россияне начали успешную кампанию по ликвидации этих систем, за последние месяцы они нашли и подорвали большое количество западных установок ПВО», — подчеркнул Риттер.

Он также отметил, что РФ за последнее время уничтожила много ЗРК Patriot на Украине. 

Напомним, ранее ВС РФ нанесли в ночь на понедельник, 14 августа, ракетный удар по местам производства и хранения безэкипажных украинских катеров. Отмечается, что цель удара достигнута. Все назначенные объекты были поражены.

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#вс рф
#удар
#пво
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Многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия
14 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/undefined undefined

На Украине появилась тенденция, когда украинцы, не достигшие 18 лет, стараются покинуть страну, чтобы не попасть под мобилизацию.
El Pais пишет, что «многие люди хотят покинуть Украину до того, как им исполнится 18 лет», —сказано в публикации газеты.
 
Сообщается, что многие молодые украинцы не хотят идти служить. Они принимают решение покинуть страну, чтобы жить в безопасности.
 
Несмотря на объявленные в государстве военное положение и мобилизацию, молодые люди находят способы избежать попадания в зону СВО.

Ранее сообщалось, что западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.

В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.

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#сво
#всу
#украина
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