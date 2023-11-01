Группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer

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Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» уничтожили британский ЗРК Stormer в районе Елизаветовки на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Он добавил, что артиллерия также ликвидировала две боевые бронированные машины в Новоочереватом.
Кроме того, ВС России сорвали на Южнодонецком направлении восемь попыток ротации противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Диана Аванесян