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Группировка «Восток» уничтожила танки, броневики и живую силу ВСУ у Макаровки
Российская армия нейтрализовала украинские войска, которые готовились к атаке на Южно-Донецком фронте, передает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Сообщается, что передовыми подразделениями группировки провели успешную артиллерийскую атаку на скопления военной техники и личного состава противника, которые находились в состоянии готовности к атаке в районе Макаровки.
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о жителе региона, который сумел сбить вражеский дрон-камикадзе, используя мешок с продуктами.
Сообщается, что передовыми подразделениями группировки провели успешную артиллерийскую атаку на скопления военной техники и личного состава противника, которые находились в состоянии готовности к атаке в районе Макаровки.
«Были уничтожены танки, бронированные боевые машины и личный состав украинских националистов», — подчеркнул Чехов.Также он добавил, что с использованием военной авиации были уничтожены танк, БМП, бронированные машины и личный состав на территориях Нескучного, Южно-Донецкого и к югу от Великой Новоселки. Помимо этого, операторы зенитного ракетного комплекса «Оса» успешно сбили беспилотник «Лелека».
Ранее губернатор Забайкальского края Александр Осипов рассказал о жителе региона, который сумел сбить вражеский дрон-камикадзе, используя мешок с продуктами.
Артем Кузьмин