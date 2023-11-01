Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила 160 бойцов ВСУ около Старомайорского

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Авиация, ракетчики и артиллеристы российских войск уничтожили до 160 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено <...поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское <...> Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — рассказал Чехов журналистам.Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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