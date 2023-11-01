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Группировка ВС РФ «Восток» уничтожила 160 бойцов ВСУ около Старомайорского

01 ноября 2023, 05:43
Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Фото: iStock/Aleksandr_Golubev

Авиация, ракетчики и артиллеристы российских войск уничтожили до 160 бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) у Старомайорского в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал РИА Новости начальник пресс-службы группировки ВС РФ «Восток» Олег Чехов.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено <...поражение по местам сосредоточения живой силы и техники подразделений 72-й механизированной бригады, 123-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское <...> Потери противника составили до 160 боевиков и автомобильная техника ВСУ», — рассказал Чехов журналистам.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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В Польше раскрыли отчаянный шаг Залужного
Myśl Polska: Залужный вынужден задействовать последние резервы ВСУ
01 ноября 2023, 06:19

Фото: iStock/ValleraTo

Польский обозреватель Кшиштоф Подгурский заявил, что главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному из-за успехов российской армии пришлось бросить в бой последние резервы. Об этом пишет Myśl Polska.
В публикации говорится, что в конце сентября текущего года российские войска практически по всей зоне СВО перешли к «активной обороне». Для ВС Украины на многих участках стали возникать кризисные ситуации.

«Главнокомандующий украинской армией генерал Валерий Залужный был вынужден перебрасывать силы между секторами и мобилизовать последние резервы», — утверждает Подгурский.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#лидер
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Группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer
Минобороны: Группировка «Восток» уничтожила «Ланцетом» британский ЗРК Stormer
01 ноября 2023, 05:54

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Военнослужащие ВС РФ с помощью дрона «Ланцет» уничтожили британский ЗРК Stormer в районе Елизаветовки на Южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Он добавил, что артиллерия также ликвидировала две боевые бронированные машины в Новоочереватом.

Кроме того, ВС России сорвали на Южнодонецком направлении восемь попыток ротации противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#вс рф
#украина
#бпла
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Экипажи ЗРК «Тор-М1» ВС РФ отразили атаку беспилотников-камикадзе в зоне СВО
01 ноября 2023, 05:27

Фото: сайт Минобороны РФ

Экипажи Тор-М1 ЗРК Центрального военного округа отразили атаку беспилотников-камикадзе на Краснолиманском направлении. Соответствующие кадры публикуют «Известия» со ссылкой на Минобороны РФ.
В публикации говорится, что во время несения боевого дежурства экипаж ракетного комплекса «Тор-М1» обнаружил БПЛА. Российские военные перехватили все выявленные цели, предотвратив поражения позиция ВС РФ.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Niezależny Dziennik Polityczny: Выяснилось, где пропадает гумпомощь для Украины
01 ноября 2023, 03:04

Фото: iStock/MarianVejcik

В украинском Львове массово пропадает гуманитарная помощь, поставляемая западными странами для Украины, всплывающая затем на местном рынке и в маленьких магазинах. Об этом написало польское издание Niezależny Dziennik Polityczny.
Чаще всего пропадают, как отмечают журналисты, одежда, предметы гигиены и продукты. При этом суммы могут быть по-настоящему большими. Так, например, летом нынешнего года во Львове пропал товар из США на сумму в один миллион долларов.

Также издание констатирует тот факт, что на Украине воруют буквально все —  от чиновников и командиров ВСУ до волонтеров и рядовых украинских военных.  Из-за этого поставки западных «союзников» не попадают туда, где они действительно нужны.

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#львов
#украина
#польша
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Советник главы ДНР Гагин рассказал, почему ВСУ бьют по мирным жителям
Гагин: ВСУ не могут добиться успеха на фронте, поэтому бьют по мирным жителям
01 ноября 2023, 02:44

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Вооружённые силы Украины (ВСУ) не могут добиться успехов на фронте, поэтому массово бьют по мирным жителям и инфраструктуре новых российских регионов. Об этом рассказал в беседе с РИА Новости советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.
«На мой взгляд, это абсолютно бесчеловечно, это очередной акт геноцида от Владимира Зеленского», — отметил Гагин. 
По словам Гагина, украинские военные намеренно обстреливают те районы, куда прибывают спасатели и врачи, чтобы оказать помощь раненым и пострадавшим от прежних обстрелов.

31 октября украинская армия несколько раз подряд обстреляла Донецк, выпустив около десяти кассетных снарядов. В результате погибли двое человек, в том числе сотрудник МЧС, который тушил пожар и попал под повторный обстрел. При обстреле в Донецке получили ранения журналист «Известий» Евгений Быковский и фотокорреспондент ТАСС Дмитрий Ягодкин. Позднее о ранении своего оператора заявил также телеканал «Звезда».

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В ВСУ назвали причину провала контрнаступления
Журналист CNN: ВСУ назвали нехватку снарядов причиной провала контрнаступления
01 ноября 2023, 01:36

В ВСУ заявили, что контрнаступление украинской армии провалилось из-за нехватки боеприпасов. Об этом в соцсети X написал корреспондент CNN Нил Хауэр, посетивший зону боевых действий.
«Спросите любого украинского военнослужащего (как я это неоднократно делал во время визитов на передовую в Донбасс и в Запорожье в течение последних полутора лет), и он скажет вам, что боеприпасы — это самая большая проблема», — утверждает Хауэр.

По словам журналистам, Украина получила большое количество артиллерийских снарядов, но для выполнения задач контрнаступления их не хватило. Он добавил, что восполнить запасы ВСУ не смогут ещё минимум год.

Напоминаем, что 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.

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#армия
#украина
#боеприпасы
#донбасс
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#сво
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В результате атаки ВСУ в Донецке прогремели взрывы и разгорелся крупный пожар
31 октября 2023, 21:42

Фото: iStock/Distortion Media

После обстрела Вооруженных сил Украины в Донецке разгорелся крупный пожар, об этом сообщает «РИА Новости».
«Взрывы и пожар. Взрывы были хорошие — даже стекла у нас на первом этаже вылетели», - прокомментировала ситуацию очевидица событий.

По предварительной информации, украинский снаряд попал по цистерне с горюче-смазочными материалами (ГСМ). 

Напомним, ранее стало известно, что под украинский обстрел в Донецке попала съёмочная группа газеты «Известия». Журналисты работали прямо на месте обстрела. В результате, трое корреспондентов были госпитализированы в больницу, однако, в каком состоянии они находятся и какие травмы получили - не уточняется.

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#всу
#сво
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В ГУР Украины практически назвали бесполезными турецкие дроны Bayraktar TB2
Офицер ГУР Валюх: Сложно найти ситуации для использования дронов Bayraktar TB2
31 октября 2023, 21:13

Фото: iStock/vadimrysev

В ГУР Украины практически признали бесполезность турецких дронов Bayraktar TB2, с таким заявление выступил офицер ГУР Владимир Валюх, его цитирует Defense News.
«Что касается TB2, я не хочу использовать слово «бесполезный», но сложно найти ситуации для их использования», - прокомментировал ситуацию Валюх.

Офицер подчеркнул, что Bayraktar TB2 активно использовали в начале конфликта, в 2022 году. Однако, за прошедшее время Вооруженные силы РФ возвели мощные укрепления, которые не позволяют турецким беспилотникам совершать продолжительные полёты, а тем более - наносить удары. 

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что за минувшие сутки средства противовоздушной обороны России сбили самолёт МиГ-29 в районе населённого пункта Приветное в Запорожской области и вертолёт Ми-8 в Веровке в Херсонской области.

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#вооружённые силы рф
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#украина
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#всу
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Маск осудил Зеленского, ослеплённого иллюзией победы над Россией
Бизнесмен Маск осудил намерение Зеленского одержать победу любой ценой
31 октября 2023, 18:52

Фото: iStock/3dmitry

Американский бизнесмен Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского задуматься о жизнях граждан. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию журнала Time, посвящённую украинскому президенту.
«Цветок юности не должен погибнуть напрасно», – написал Маск. 

В статье издания Time приводятся слова помощника Зеленского, который заявляет, что украинский президент настолько верит в победу над Россией, что не слушает ничьи советы, когда ему пытаются доказать его очевидный проигрыш. 

Маск призвал Зеленского подумать о жителях Украины, которых он лишает мирной жизни из-за своих иллюзий. 

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгерегор предупредил Зеленского о том, что Россия в скором времени освободит Одессу и Харьков. Подробнее читайте в материале «Радио 1»

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#владимир зеленский
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