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Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении

МО: Группировка ВС РФ «Запад» улучшила положение на Купянском направлении
02 декабря 2023, 05:56
Группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — цитирует агентство слова собеседника.



Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.


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#всу
#запад
#россия
#вс рф
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«Победа за Москвой»: Боевик «Айдара» Дикий сделал шокирующее признание
Боец «Айдара» Дикий: Победа в конфликте на Украине приближается к Москве
02 декабря 2023, 04:59

Боевик батальона «Айдар»* Евгений Дикий в ходе интервью журналистке Наталье Мосейчук заявил, что победа в конфликте на территории Украины приближается к Москве. Об этом пишет РИА Новости.
«Меня постоянно триггерит заставка на «Киевстаре» (оператор связи на Украине — ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: «Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается». Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое сформировалось в тылу за 2023 год. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по «Киевстару», а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к России, а не к нам», — цитирует агентство слова националиста.

Дикий также выразил сожаление по поводу того, что у Москвы нет иллюзий по поводу конфликта, и она уверенно движется к своей цели, придерживаясь конкретного плана.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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* запрещенная в России экстремистская организация
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#всу
#украина
#россия
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В Днепропетровске прогремели взрывы, сообщает УНИАН
02 декабря 2023, 04:01

Фото: iStock/Mr-Tigga

На Украине в городе Днепропетровск прогремели взрывы, пишет УНИАН.
«Сообщается о взрывах в Днепре», — проинформировало украинское издание в своём Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#сво
#всу
#вс рф
#пво
#воздушная украина
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«Беги, малыш»: Зеленскому советуют покинуть Украину из-за краха ВСУ
02 декабря 2023, 02:27

Пользователи социальной сети X раскритиковали украинского лидера Владимира Зеленского из-за слов о возможных действиях Российской Федерации в 2024 году.
«Твоя маленькая война проиграна. Беги, малыш, беги», — написал пользователь с ником ScottHarris59.

«В 2024 году ты будешь прятаться в Майами», — добавил lordsarcastico.

«Если повезет, в следующем году ты окажешься в тюрьме», — высказался комментатор RedRose34008346.

«Все кончено», — заключил Dolores15967995.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР

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#война
#днр
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#украина
#владимир зеленский
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Журналистка Кимер приехала в зону СВО и ужаснулась словам солдат ВСУ о России
Журналистка Кимер: Солдаты ВСУ заявили о неисчерпаемости российской армии
02 декабря 2023, 02:15

Фото: сайт Минобороны РФ

Военнослужащие ВСУ сокрушаются из-за того, что им нечем воевать с российской армией. Об этом заявила украинская корреспондентка радио DR Матильда Кимер, пишет РИА Новости.
«Украинцы на поле боя более всего угнетены впечатлением, что ресурсы русских неисчерпаемы. А склады ВСУ наполовину пусты, и им нечем стрелять. Вот люди и задаются вопросом, как им продолжать борьбу, если нечем воевать», — рассказала Кимер.

Она добавила, что по сравнению с прошлым годом в рядах ВСУ значительно вырос пессимизм среди солдат. Это связанно с тем, что боевые действия на территории Украины зашли в тупик, а перспективы украинской армии на данный момент у всех вызывают серьёзные сомнения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пво
#украина
#россия
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«Зеркало недели»: В Херсоне гремят взрывы
02 декабря 2023, 02:06

Фото: iStock/nndanko

В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
«Херсон, местные паблики сообщают о многочисленных взрывах», — написало украинское издание в Телеграм-канале.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#всу
#вс рф
#херсон
#пво
#украина
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ВСУ за сутки 15 раз обстреляли территорию ДНР
02 декабря 2023, 01:33

Фото: iStock/alexmak72427

ВСУ 15 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки. Всего украинскими военными по территории республики было выпущено 38 боеприпасов, сообщает в своём Телеграм-канале представительство региона в СЦКК.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 15 фактах ведения огня со стороны ВФУ. На донецком направлении противник совершил 12 обстрелов из артиллерии 155-мм. На горловском — два обстрела из артиллерии 155-мм. На ясиноватском — один обстрел из артиллерии 155-мм», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Журналист Херш: Герасимов и Залужный ведут переговоры в тайне от Зеленского
01 декабря 2023, 22:16

Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Москва и Киев ведут тайные переговоры о мире по линии Герасимов — Залужный, что не соответствует желаниям президента Украины Владимира Зеленского и США. Об этом он написал в своей статье для Substack.
В публикации говорится, что высшие военачальники обсуждают возможность фиксации границы государств в соответствии с сегодняшней линией фронта. В таком случае за Российской Федерацией сохраняться полуостров Крым, ДНР, ЛНР, а также Херсонская и Запорожская области.

Взамен России может позволить Украине вступить в НАТО, при условии, что войска и наступательные вооружения Североатлантического альянса не будут размещены на территории страны.

«Зеленскому дали понять, что не ему, а военным решать эту проблему, и переговоры продолжатся «с вами или без вас». Если понадобится, мы оплатим вашу поездку на Карибы», — сказал мне американский чиновник», — объяснил Херш проведение переговоров в обход украинского лидера.

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В США раскрыли дальнейшую судьбу Зеленского после провала ВСУ
Макгрегор: Зеленский может попытаться сбежать из страны из-за провала ВСУ
01 декабря 2023, 20:30

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский может попытаться сбежать из страны после провалов ВСУ. Об этом Макгрегор сообщил в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
По мнению бывшего советника, Зеленский скроется в неизвестном направлении, если он, конечно, сможет выжить. Макгрегор отметил, что США не хотят признавать свою неверную позицию в отношении конфликта на Украине и пытаются переложить ответственность за провальное положение на линии боевого соприкосновения на украинского лидера.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что боевые возможности украинских войск значительно снижены из-за мощного и эффективного огневого поражения, которое им наносят группировки ВС России. Шойгу подчеркнул, что отчаянные попытки ВСУ исправить положение приводят лишь к увеличению количества потерь.

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С начала 2023 года контракт с Минобороны РФ подписали более 452 тыс человек
Медведев: с начала года на военную службу приняты более 452 тыс человек
01 декабря 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с начала текущего года уже более 452 тысяч человек подписали контракт с Минобороны РФ в интересах объединенной группировки войск. Об этом он сказал ходе совещания по вопросам доукомплектования Вооруженных сил РФ контрактниками в Сибирском федеральном округе.
«По данным министерства обороны, в целом по стране с 1 января текущего года по 1 декабря в интересах объединенной группировки войск принято на военную службу более 452 тысяч человек», - заявил Медведев.

Он также отметил системный подход руководства Москвы, Севастополя, Чеченской Республики, которые доукомплектовывают контрактниками объединенную группировку войск РФ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица досрочно выполнила задание Минобороны на 2023 год по контрактникам. Всего более 22 тысяч москвичей записались в армию России.

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