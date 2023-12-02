Группировка ВС России «Запад» улучшила положение на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Сергея Зыбинского.
«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении», — цитирует агентство слова собеседника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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