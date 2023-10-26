Группировка «Юг» отбила пять атак ВСУ на донецком направлении

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko
Начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадим Астафьев заявил, что российские военные отбили пять атак ВС Украины на Донецком направлении. Об этом пишет РИА Новости.
«Подразделения группировки успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе Курдюмовки, Андреевки, Кирово и Малоильиновки», — цитирует агентство слова собеседника.
Астафьев добавил, что ВСУ на данном участке фронта потеряли более 500 военнослужащих, 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие M119, три боевые бронированные машины, один танк и два автомобиля.
Читайте также:
Forbes: ВСУ потеряли сразу три танка Leopard 2 в Запорожье
На Украине заявили об усилении мобилизации из-за потерь на фронте
Военный эксперт Дандыкин заявил о приспособлении российских ПВО к ракетам ATACMS
Диана Аванесян