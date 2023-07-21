Группировка «Юг» отразила семь атак ВСУ на разных направлениях

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«Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили семь атак ВСУ на Авдеевском, Лисичанском и Марьинском направлениях. Экипажами вертолетов армейской авиации уничтожены две боевые бронированные машины противника в районе Клещеевки и Курдюмовки», — цитирует ТАСС слова собеседника.
Кроме того, расчеты РСЗО «Торнадо-С» совершили ракетный удар по складу горюче-смазочных материалов 77-й отдельной аэромобильной бригады ВС Украины в районе Дружковки, добавил Вадим Астафьев.
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