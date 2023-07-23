Группировка «Юг» ВС РФ отразила атаки противника сразу на четырех направлениях

Фото: РИА Новости
Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) в ходе специальной военной операции по защите Донбасса отразили атаки украинских военных сразу на четырех направлениях: Лисичанском, Александро-Калиновском, Марьинском и Соледаро-Артемовском. Об этом рассказал РИА Новости Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки.
По его словам, украинским штурмовикам обеспечивали огневую поддержку артиллерия и танки на закрытых огневых позициях. Однако благодаря слаженной работе российской разведки выдвижение противника удалось обнаружить своевременно. Это позволило бойцам ВС РФ уничтожить бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще до начала ее выхода на рубежи огневой атаки.
Астафьев добавил также, что ударами авиации и противотанковых комплексов было уничтожено три украинских танка, а российская артиллерия поразила гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномет и 150-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Астафьев добавил также, что ударами авиации и противотанковых комплексов было уничтожено три украинских танка, а российская артиллерия поразила гаубицу Д-30, 120-миллиметровый миномет и 150-миллиметровое орудие 2А65 «Мста-Б».
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Артем Путинцев