Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация и тяжелая огнеметная система ВС России нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении.
«На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка», — цитирует РИА Новости слова Зыбинского.
Собеседник агентства добавил, что экипажи вертолётов Ми-28, Ка-52 и самолетов штурмовой авиации «Запада» нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и Стельмаховка.
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