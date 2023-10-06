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Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском

Минобороны: Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ под Купянском
06 октября 2023, 05:09
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский заявил, что авиация и тяжелая огнеметная система ВС России нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на Купянском направлении.
«На Купянском направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиационных ударов по пунктам временной дислокации подразделений седьмого стрелкового батальона и подразделений территориальной обороны в районах населенных пунктов Невское, Новолюбовка», — цитирует РИА Новости слова Зыбинского.

Собеседник агентства добавил, что экипажи вертолётов Ми-28, Ка-52 и самолетов штурмовой авиации «Запада» нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике противника в районах населённых пунктов Ивановка, Синьковка, Берестовое и Стельмаховка.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#россия
#всу
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ВС России ударили по азовцам* на краснолиманском направлении
ВС РФ нанесли поражение бригаде спецназа «Азов»* на краснолиманском направлении
06 октября 2023, 05:40

Фото: istock / Tomas Ragina

Войска, действующие в составе группировки «Центр», совершили удар по штурмовым группам Вооруженных сил Украины и бригаде «Азов» на краснолиманском направлении. Об этом сообщил глава пресс-центра данной группировки, Александр Савчук, передает ТАСС.
Атака была проведена в районе Ямполовского участка и Серебрянского лесничества. В результате огневого поражения, нанесенного Вооруженными Силами России, более 40 военнослужащих противника были уничтожены.

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#атака
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В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов
В ЛНР нашли тайник украинских диверсантов с оружием и взрывчаткой
06 октября 2023, 04:44

Фото: istock / Tomas Ragina

Представитель силовых структур Луганской Народной Республики сообщил, что сотрудники силовых ведомств РФ на территории региона обнаружили тайник, который принадлежал украинским диверсантам. В этом тайнике были найдены иностранные гранатометы и взрывчатка, передает РИА Новости.
«Силовыми ведомствами в северных районах республики выявлен схрон со взрывчаткой и иностранным вооружением», — отметил он.
В тайнике также был обнаружен ящик с ручными наступательными гранатами, малогабаритный ручной миномет, а также ручные противотанковые гранатометы иностранного производства, а также тротиловые шашки.

Представитель силовых структур добавил, что содержимое тайника и способ его скрытия указывают на то, что он мог быть использован диверсионно-разведывательной группой противника для проведения терактов на территории Луганской Народной Республики.

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В Одессе произошли взрывы
В Измаиловском районе Одессы на Украине произошли взрывы
06 октября 2023, 04:34

Фото: iStock/Kara Capaldo

В Измаиловском районе Одессы (Украина) произошли взрывы, передает ТАСС, ссылаясь на информацию издания «Общественное».
Дополнительные детали о событии не сообщаются. Ранее в этой области объявлялась воздушная тревога.

Ночью в пятницу, 6 октября, также поступили сообщения о взрыве в Киеве. Стоит отметить, что в столице Украины воздушная тревога не объявлялась.

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В США признали шесть своих ошибок в отношениях с Россией
Помощник Рейгана Бэндоу: США и их союзники сами подогревали конфликт с Россией
06 октября 2023, 03:38

Фото: IStock/Yaraslau Mikheyeu

США допустили шесть ошибок, которые привели к конфликту с Россией и теперь, жертвуют интересами украинцев ради своих собственных целей, написал старший научный сотрудник Института Катона и бывший помощник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для American Conservative.
Аналитик считает, что первой ошибкой США было расширение НАТО к границам России, несмотря на обещания, данные российским лидерам. Также он отмечает, что операция альянса против Югославии нанесла ущерб геополитическим интересам России.

Третьей ошибкой, по мнению Бэндоу, стало циничное отношение США к Минским соглашениям, которые, по его мнению, были заключены с целью выиграть время, а не достичь мира на Украине. Он также считает ошибкой недостаточную реакцию на обеспокоенные заявления Владимира Путина относительно военного сотрудничества Украины и НАТО.

Наконец, американцы не смогли разрешить конфликт в течение нескольких недель, прервав российско-украинские переговоры в марте 2022 года. По словам исследователя, дальнейшее подогревание противоречий продолжается за счет поставок Украине «чудо-оружия», которое не приносит изменений на поле боя и лишь провоцирует Москву на ответ.

В заключение Бэндоу заявил, что «Вашингтон и Европа не только делят ответственность за этот ужасный конфликт, но и используют кровь украинцев ради достижения своих собственных целей».

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#переговоры
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В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
06 октября 2023, 02:27

Фото: iStock/Harry Wedzinga

В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога.
Об этом пишет RT со ссылкой на онлайн-карту украинского Министерства цифровой трансформации.

Уточняется, что тревога звучит в Николаевской, Одесской, Винницкой, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Хмельницкой областях.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
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#вс рф
#воздушная тревога
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В США заявили об усилении России
Экс-судья Наполитано: Россия стала сильнее после провального контрнаступа ВСУ
06 октября 2023, 02:02

Фото: iStock/JARAMA

Журналист и бывший судья Верховного суда Нью-Джерси (США) Эндрю Наполитано в своем выступлении на YouTube-канале Judging Freedom выразил мнение о неудаче контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и о том, что Россия приобрела новые территории и стала ещё мощнее.
«Уже никто не говорит о весеннем контрнаступлении, точнее летнем. Кажется, оно провалилось! И, на самом деле, русские продолжают двигаться вперед медленно, упорно и настойчиво, двигаясь на запад», — пояснил Наполитано.
По его мнению, санкции, нацеленные на ослабление России, также не достигли своей цели, и Россия сумела улучшить свою экономическую ситуацию «по всем показателям». Журналист также отметил рост популярности российского лидера Владимира Путина как один из признаков успешных действий.

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#запад
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ВСУ 30 раз обстреляли территорию ДНР
СЦКК: украинские войска за сутки 30 раз обстреляли территорию ДНР
06 октября 2023, 01:34

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

За последние 24 часа украинские вооруженные силы 30 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 106 снарядов, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.
За прошедшие сутки представительство отметило 30 случаев атак со стороны вооруженных формаций Украины. На направлении Донецка было зафиксировано 10 артиллерийских обстрелов калибром 155 миллиметров.

В районе Горловки было 17 артобстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) и артиллерии калибрами 152 мм и 155 мм, включая применение кассетных снарядов. На направлении Ясиноватого зафиксировали два артиллерийских обстрела калибром 155 мм.

В районе Светлодарска произошел один артиллерийский обстрел калибром 155 мм. Всего было выпущено 106 единиц разнообразных боеприпасов.

Эти атаки затронули районы шести населенных пунктов республики: Донецк, Мироновский, Горловка, Гольмовский, Озеряновка и Ясиноватский район.

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#обстрел
#донецк
#удар
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ВСУ активизировались на ореховском направлении
Рогов заявил, что украинские войска активизировались на ореховском направлении
06 октября 2023, 00:33

Фото: istock / aapsky

Председатель организации «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале сообщил о повышенной активности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе ореховского направления.
По его информации, было зафиксировано передвижение около 20 единиц бронетехники. Рогов отметил, что на этом участке фронта ведется интенсивное боевое столкновение.

«Сообщается о применении тяжелой артиллерии и РСЗО с обеих сторон. Наша фронтовая авиация также выполняет операции против вражеских сил, применяя бомбы калибра ФАБ-500», — добавил он.
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#рогов
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В Киеве прогремел взрыв
06 октября 2023, 00:27

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве произошел взрыв, сообщили в телеграм-канале украинского издания «Страна.ua».
«Киевские паблики сообщают о взрыве в городе», — говорится в опубликованной информации.
Стоит отметить, что по официальным данным в столице Украины не объявляли воздушную тревогу.

С10 октября российская армия проводит регулярные удары по объектам оборонной промышленности, военному управлению, связи и энергетическим инфраструктурам Украины. Эти действия рассматриваются как ответ на инцидент с терактом на Крымском мосту и другие нападения на гражданскую инфраструктуру в России. В результате таких событий ежедневно объявляется воздушная тревога в различных украинских регионах, иногда охватывая всю страну.

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