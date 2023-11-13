Группировку войск «Днепр» перебросят на более выгодные позиции к востоку от Днепра

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В Минобороны России заявили о переброски группировки войск «Днепр» на более выгодные позиции к востоку от Днепра.
Напомним, в конце октября новым командующим группировки «Днепр» был назначен командующий ВДВ Михаил Теплинский.
При этом уточняется, что после проведения перегруппировки, часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления.
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«Оценив сложившуюся ситуацию, командование группировки "Днепр" решило перебросить войска на более выгодные позиции к востоку от Днепра», - заявили в оборонном ведомстве России.
При этом уточняется, что после проведения перегруппировки, часть военнослужащих из «Днепра» будут переброшены на другие направления для проведения наступления.
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Элина Позднякова