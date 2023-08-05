Груженые зерном вагоны сошли с рельсов по пути на Украину

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Шесть грузовых вагонов с зерном сошли с рельсов в регионе Гагаузия на юге Молдавии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на предприятие «Железные дороги Молдавии» (ЖДМ).
Уточняется, что поезд, состоящий из 61 грузового вагона, следовал из станции Басарабяска в порт Рени, расположенный в Украине. Спасательные службы уже направлены на место инцидента.
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