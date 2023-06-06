GT: Украина зашла в тупик на театре военных действий

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
ВСУ не способны изменить ситуацию в свою пользу в ходе контрнаступления
Китайские эксперты Ян Шэн и Чжан Чаньюэ написали в издании Global Times, что Вооруженные силы Украины понесли слишком тяжелые потери, чтобы изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения с свою пользу, сообщает «РИА Новости».
«Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артемовском, а западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией», - прокомментировали ситуацию в издании.
По словам экспертов, сейчас Украина, очевидно, зашла в тупик. Из-за больших потерь в технике и людях начать действительно масштабное наступление для Киева весьма затруднительно.
При этом, отметили китайцы, российская разведка сейчас демонстрирует отличные результаты, в то время как киевские власти имеют очень смутные представления о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.
Напомним, в ходе международных учений НАТО «Saber Guardian 23» в русле реке Борча затонул бронетранспортер Piranha. При попытки военных пересечь рукав реки Борча, бронетранспортер Piranha ушел на дно прямо возле берега.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов.
«Украинские войска вряд ли способны существенно изменить текущую ситуацию, поскольку они понесли большие потери в предыдущем сражении под Артемовском, а западные поставки не смогут эффективно помочь им добиться победы над Россией», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, отметили китайцы, российская разведка сейчас демонстрирует отличные результаты, в то время как киевские власти имеют очень смутные представления о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.
Напомним, в ходе международных учений НАТО «Saber Guardian 23» в русле реке Борча затонул бронетранспортер Piranha. При попытки военных пересечь рукав реки Борча, бронетранспортер Piranha ушел на дно прямо возле берега.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту подрыва дамбы Каховской ГЭС и затопления близлежащий населенных пунктов.
Евгения Парфентьева