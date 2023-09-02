«Гуаньча»: Потеря Купянска станет крахом политической карьеры Зеленского

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Сдача Купянска и дальнейшее продвижение российских войск в Харьковской области станут концом политической карьеры украинского президента Владимира Зеленского. Военные неудачи и недовольство в армии приведут к его отставке.
Зеленский поставлен перед непростой дилеммой: поставить все на кон и продолжать контрнаступление или отступить. Причем оба варианта грозят Украине поражением, военным или политическим. По мере провала большого контрнаступления украинский президент неудержимо теряет весь свой лоск. Если армия России сумеет прорваться под Купянском и развить наступление, на этом политическая карьера Зеленского рухнет, заключил обозреватель.
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