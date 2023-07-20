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Украине падёт, если страны Запада перестанут оказывать её финансовую и военные поддержку. Так считает военный обозреватель Чэнь Фэн, о чём написал на портале «Гуаньча».
По его мнению, поддержка НАТО Украины не увеличится. Сейчас с отправкой денег и боеприпасов Киеву уже начали возникать трудности. При этом западные страны уже начинают уставать от затянувшегося украинского конфликта и постоянных требований, который выдвигает украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, желание Украины попасть в НАТО и попытаться вернуть Крым и Донбасс не входит в интересы альянса. Таким образом, Зеленский попал в тупик и пребывает в отчаянном положении.
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«Киев тоже застрял в тупике. Слишком много погибших, государство превратилось в ходячего мертвеца, и, если помощь НАТО прекратится, ему конец», — пишет Чэнь.
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Элина Позднякова