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Guardian: Киев понимал, что не имеет средств для наступления, однако не мог тянуть

02 августа 2023, 17:42

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Военное руководство Украины осознавало, что у страны нет необходимых ресурсов для успешного контрнаступления, однако тянуть с ним было уже невозможно, так как на Западе появились признаки раздражения. Об этом пишет британская газета Guardian.
«Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, поскольку на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров», - говорится в статье издания.

Все надеялись, что российские военные покинут свои позиции и в страхе убегут. Однако этого не произошло. ВС РФ успешно отражали все украинские атаки.


При этом, по словам экс-разведчика США Скотта Риттера, планировалось, что контрнаступление станет сокрушительным, однако пока ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны. При этом украинские военные понесли огромные потери и потеряли треть от переданного Киеву вооружения союзниками.

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#контрнаступление
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Усилиями подмосковных специалистов быстрыми темпами идет восстановление детского сада в Мариуполе
02 августа 2023, 18:27

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Восстановление детских садов, разрушенных в результате обстрелов, является неотъемлемой частью процесса возвращения к обычной жизни после военных действий. Специалисты уже завершили кровельные работы, заменили окна и восстановили конструктив и другое, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«В Орджоникидзевском районе Мариуполя продолжается реконструкция детского сада. На текущий момент ведутся отделочные работы, монтаж центрального отопления, вывоз мусора», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.


При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.

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В Орджоникидзевском районе Мариуполя с осени прошлого года ведутся ремонтно-восстановительные работы жилого многоквартирного дома.

Подмосковные эксперты продолжают восстанавливать общеобразовательную школу в Мариуполе.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать детский сад № 161 в поселке Каменске Мариуполя.
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#мероприятия
#специалисты
#антон велиховский
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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен начать переговоры с Путиным из-за краха ВСУ
02 августа 2023, 17:49

Фото: iStock/JARAMA

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский должен начать мирные переговоры с президентом России Владимиром Путиным из-за провала контрнаступления украинских войск. Об этом он сообщил в своем блоге.
Соскин отметил, что ВСУ несут огромные потери среди личного состава и техники из-за провального контрнаступления. Эксперт подчеркнул, что при этом никаких целей ВСУ достичь не смогли.

По словам Соскина, оставшееся количество вооружения от НАТО ВСУ не хватит для совершения новых атак.

Напомним, ранее Олег Соскин заявил, что Украине может грозить гражданская война, если президентские выборы в 2024 году будут отменены. Соскин считает, что инициатива Зеленского и Верховной рады продлить военное положение, и, следовательно, «уничтожить условия для проведения выборов — узурпация власти».

Бывший советник отметил, что если не будет отменено военное положение и президентские выборы в 2024 году не состоятся, то власть будет считаться нелегитимной.

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#власть
#война
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#спецоперация
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Украинские боевики обстреляли ЛЭП в Белгородском селе из минометов
ВСУ атаковали ЛЭП в Белгородском селе при помощи минометов
02 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/hxdyl

Час назад Вооруженные силы Украины нанесли удар по ЛЭП в Белгородской области, сообщает Telegram-канал SHOT.
Линия электропередачи получила повреждения в селе Вязовое Краснояружского района. Этот населенный пункт находится в 1,5 километрах от украинской границы.  

По информации СМИ, по Вязовому выпустили три мины калибра 120 мм. К счастью, в результате атаки никто не пострадал.  

Предварительно, обстрел вели из села Поповка Сумской области.  

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#белгород
#лэп
#всу
#обстрел
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Из-за конфликта с Россией США превратили Украину в кладбище
Макгрегор: Украина разгромлена, несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ со стороны Запада
02 августа 2023, 15:42

Фото: iStock/JARAMA

Вашингтон совершил серьезную ошибку, недооценив Москву, и превратил Украину в огромное кладбище, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative.
«Несмотря на беспрецедентные вливания в ВСУ вообще всего — современного оружия, денег, иностранных боевиков и ключевых разведданных, — вашингтонская марионетка разгромлена», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.  

Эксперт добавил, что все украинские поля усеяны трупами боевиков ВСУ. Самым разумным решением сейчас станет заключение мира с Россией, считает Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявил, что Польша планирует аннексировать Западную Украину, чтобы выселить туда всех беженцев. 

«Когда Украина начнет разваливаться, а ее армия ослабнет, будет попытка вторгнуться в западную часть государства для установления зоны безопасности и репатриации трех миллионов украинских беженцев», - заявил он.

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#всу
#сша
#украина
#сво
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Российские силы поразили базу иностранных наемников в Измаиле
Подпольщики заявили об уничтожении базы иностранных наемников ВСУ в Измаиле
02 августа 2023, 15:31

Фото: iStock/FelixRenaud

Российские силы уничтожили базу иностранных наемников ВСУ в украинском порту Измаил, сообщили подпольщики в интервью «РИА Новости».
По предварительной информации, в Измаиле также уничтожены база ремонта катеров Вооруженных сил Украины, места расположения иностранных наемников и техники.

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Киевский режим атаковал корабль ВМФ
МО РФ сообщило о попытках Киева атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ
02 августа 2023, 14:40

Фото: iStock/vladj55

ВСУ предприняли очередную попытку атаки морского корабля ВМФ, который предназначен для сопровождения гражданского морского транспорта. Об этом сообщает российское оборонное ведомство.
Попытка атаки была осуществлена в акватории Черного моря. Благодаря оперативным и слаженным действиям российских военнослужащих, украинский катер удалось обнаружить и уничтожить. 

Минобороны также сообщило об успешной работе систем ПВО, которые за минувшие сутки перехватили 12 снарядов HIMARS, уничтожили 28 украинских дронов. 

В ведомстве также назвали потери личного состава  со стороны противника. Около 295 военнослужащих Украины были уничтожены на донецком направлении. 

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#минобороны
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Украинские медики раскрыли реальное число раненых при контрнаступлении
NYT: Украинские медики заявили о колоссальных потерях в рядах ВСУ
02 августа 2023, 13:58

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Украинские медицинские посты получают «постоянный поток солдат» с ранениями и травмами, пишет издание The New York Times со ссылкой на украинских медиков.
«Временные медицинские посты... получают постоянный поток солдат, раненных в ходе боевых действий. Их число колоссальное», - прокомментировали ситуацию украинские медслужащие.  

Они также отметили, что военных с огнестрельными ранениями сейчас крайне мало, в основном в госпиталя везут солдат, травмированных на минных полях.

Ранее Олег Соскин заявил, что Вооруженные силы Украины несут колоссальные потери из-за непродуманного контрнаступления. Он также отметил, что Владимир Зеленский скрывает от граждан Украины реально число убитых солдат.

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#медики
#всу
#сво
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В Одесской области приостановили деятельность порта Измаил
02 августа 2023, 13:24

Фото: iStock/Stefan Lambauer

Деятельность порта Измаил в Одесской области приостановлена. Об этом сообщает агентство Reuters.
По информации источников, операции в порту Измаил приостановлены.

Напомним, ранее глава администрации Одесской области Олег Кипер заявил, что на объектах промышленной и портовой инфраструктуры, где ночью прогремели взрывы, произошли пожары. По словам главы администрации, на месте происшествия работают экстренные службы.

Ночная атака беспилотниками произошла на юге региона. В командовании ВСУ сообщили, что были слышны взрывы, затем произошло возгорание на ряде объектов. В результате атаки БПЛА, поврежден элеватор, полыхают портовые и промышленные объекты города. Минувшей ночью, на территории области была объявлена воздушная тревога, сообщается о срабатывании украинских систем ПВО.

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Экс-разведчик США Риттер: Россия ежедневно становится сильнее, а Украине слабее
02 августа 2023, 13:17

Фото: iStock/JARAMA

Бывший американский разведчик Скотт Риттер считает, что принятые по спецоперации решения президентом России Владимиром Путиным значительно укрепляют Россию, при этом Украина становится всё слабее.
«Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее», — сказал Риттер в интервью на YouTube-канале U.S. Tour of Duty.

По его словам, Украина уже почти два месяца проводит контрнаступление. Планировалось, что оно станет сокрушительным, однако пока ВСУ не смогли дойти даже до первой линии обороны. При этом украинские военные понесли огромные потери и потеряли треть от переданного Киеву вооружения союзниками, заключил Риттер.

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Подмосковье ищет медработников