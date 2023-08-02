Guardian: Киев понимал, что не имеет средств для наступления, однако не мог тянуть

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«Залужный и его высшие офицеры знали, что у них нет тех средств, которые им действительно нужны, когда они начинали контрнаступление, но чувствовали нехватку времени, поскольку на Западе появились признаки раздражения и усталости доноров», - говорится в статье издания.
Все надеялись, что российские военные покинут свои позиции и в страхе убегут. Однако этого не произошло. ВС РФ успешно отражали все украинские атаки.
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