Guardian: провал контрнаступления ВСУ приведет к отказу Зеленского от территорий

Обозреватель британской газеты Guardian Саймон Тисдалл выразил мнение, что в случае неудачи контрнаступления ВСУ президенту Зеленскому придется идти на переговоры и возможно даже «обменять» территории на мир.
«Если текущее контрнаступление не увенчается успехом, запасы оружия исчерпаются, настанет новый зимний энергетический кризис, а поддержка со стороны Запада еще больше снизится, Зеленский, возможно, будет вынужден принять решение о переговорах, даже если это будет означать обмен территорий на мир», — заявил Тисдалл.Журналист подчеркнул, что провал ВСУ может вызвать «катастрофические» последствия, которые коснутся не только Украины, но и других стран. Он предполагает, что одним из потенциальных результатов может быть дестабилизация в Восточной Европе. К тому же, поражение Киева может повлиять на решение тайваньского вопроса, считает Тисдалл.
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Артем Кузьмин