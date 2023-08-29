Guardian: Вместо БМП Bradley ВСУ получили устаревшие М113 времён Вьетнамской войны

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Украинским военнослужащим вместо американских БМП Bradley передали старые M113, изготовленные во времена Вьетнамской войны. Об этом сообщает газета Guardian.
Жалобы поступили от солдат 32-й бригады ВСУ. По их словам, в Германии обучение проходило на Bradley, которые и обещали поставить, однако на деле военнослужащие получили устаревшую технику, которой они не умеют управлять.
Уточняется, что американские БМП Bradley были выпущены в начале 1980-х, а М113 ещё в далёких 1960-х.
Ранее издание The Financial Times заявило, что Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard 1, чтобы оставить себе новейшие Leopard 2.
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Уточняется, что американские БМП Bradley были выпущены в начале 1980-х, а М113 ещё в далёких 1960-х.
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Анастасия Чинкова