Губернатор Анохин: При падении БПЛА в Смоленской области никто не пострадал

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В ночь на субботу, 11 ноября, дежурными силами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы был обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат, летевший над Смоленской областью. В результате падения дрона никто не пострадал.
Ранее министерство обороны РФ сообщало, что около 23:00 силы ПВО перехватили украинские беспилотники над территорией Московской и Смоленской областей. Такие факты уже давно перестали удивлять. Не сумев добиться каких либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, пытаясь атаковать мирные города и объекты на территории России.
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Александр Бойцов