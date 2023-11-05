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Губернатор Богомаз: Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

05 ноября 2023, 19:30
Фото: istockphoto/aapsky

Фото: istockphoto/aapsky

Российские дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку на Брянскую область. Они перехватили в воздухе и уничтожили украинский беспилотник.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Александр Богомаз. Губернатор уточнил, что беспилотный летательный аппарат противника самолетного типа был уничтожен над территорией Стародубского района области. Он также добавил, что пострадавших и разрушений нет, поблагодарив за умелые действия бойцов российской ПВО.

В министерстве обороны РФ уточнили, что попытка террористической атаки на объекты на территории Брянской области была пресечена в 16:35. Отмечается, что не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты. Например, недавно ВСУ обстреляли из миномётов храм Николая Чудотворца на территории Брянской области.

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Над Белгородской областью средства ПВО сбили беспилотник ВСУ
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#всу
#пво
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Генерал ВСУ Кривонос назвал высказывания Залужного призывом о помощи
Генерал ВСУ Кривонос: бездействие Зеленского вынудило Залужного обратиться к США
05 ноября 2023, 18:31

Фото: iStock/JARAMA

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный своим интервью для журнала Economist обратился к США из-за бездействия президента Украины Владимира Зеленского. Таким мнением в интервью YouTube-каналу телеканала «Прямой» поделился генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.
Он отметил, что бездействие Зеленского вынудило Залужного обратиться хотя бы в Белый дом. Таким образом, это можно воспринимать как сигнал о помощи, который западные страны должны принять как просьбу об оказании давления на руководство страны. 

Кривонос также заявил, что украинское правительство приостановило работу предприятий оборонно-промышленного комплекса, что можно трактовать как диверсию. Он отметил, что Россия с её предприятиями давно обогнала Украину в этой сфере.

Ранее Залужный в интервью для Economist заявил, что украинская армия зашла в тупик, поэтому ждать «красивого прорыва» не стоит. Также он признался, что не смог вести бои так, как того ожидали на Западе.

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#украина
#спецоперация
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#всу
#сша
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В США раскрыли ложь главы Пентагона Остина об Украине
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Остин лжёт о способности ВСУ одержать победу над РФ
05 ноября 2023, 17:24

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Глава Пентагона Ллойд Остин откровенно врёт о том, что Украина способна одержать победу над Россией. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works сообщил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
Он задался несколькими вопросами: почему Украина постоянно требует новых поставок вооружения? Почему российские войска осуществляют наступление? И почему Вооружённые силы Украины не смогли прорвать ни одной линии обороны за время СВО? 

Все эти вопросы Джонсон задал для того, чтобы доказать, как Остин откровенно лжёт, заявляя всему миру, что Россия проигрывает, а Украина, наоборот, имеет какие-то успехи.

Джонсон отметил, что даже приближённые к президенту Украины Владимиру Зеленскому люди признают, что Украина находится в тяжёлом положении из-за нехватки оружия и бойцов. 

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#украина
#россия
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#вс рф
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ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Крыму
Mash: ВСУ пытались взорвать поезд с нефтепродуктами в Джанкое
05 ноября 2023, 17:06

Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) предприняли попытку подрыва железнодорожного состава с нефтепродуктами, следовавшего на нефтеперерабатывающий завод в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал Mаsh.
Отмечается, что ВСУ впервые применили минирование беспилотниками из-за отсутствия возможности подобраться ближе. Таким образом, шесть дронов, начинённых взрывчаткой, заранее приземлились на пути следования поезда в районе Джанкоя в Крыму. 

Взрывчатое вещество должно было прийти к действие при возникновении шума от идущего поезда, но дроны были обнаружены российскими специалистами, которые обезвредили их до прохода состава. 

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#крым
#нефть
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Минобороны: ВС РФ уничтожили склад средств авиапоражения на аэродроме Днепр
05 ноября 2023, 15:21

Фото: istockphoto/aapsky

Аэропорт Днепр в Днепропетровской области, использовавшийся ВВС Украины, стал объектом массированного ракетного удара со стороны российских войск. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.
В результате ракетной атаки был уничтожен радар AN/MPQ-64 «Sentinel». Эта система предназначена для обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также для наведения на них зенитных ракет. Такой радар способен одновременно отслеживать в воздухе до 60 объектов. Кроме того, он может направлять до трех ракет в каждую установленную цель.

Особенно удачным оказался удар по одной из пусковых установок системы противовоздушной обороны NASAMS. После попадания произошла детонация одной из ракет, в результате чего произошла цепная реакция, которая вызвала взрыв остальных резервных боеприпасов. Последующие взрывы привели к повреждениям других пусковых установок и оптико-электронному комплексу наведения NTAS.

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#удар
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#пво
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Появилось видео удара по офицерам ВСУ во время награждения в Дмитрове
05 ноября 2023, 15:00

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли мощный ракетный удар по позициям ВСУ в селе Дмитрово Запорожской области. Там в это время проходила церемония награждения офицеров по случаю Дня артиллерии.
Военкоры «Русской весны» сообщают об уничтожении не менее 20 представителей командного состава ВСУ, а также о десятках раненых. На Украине активно критикуют организаторов этого мероприятия, одновременно подсчитывая потери — безвозвратные и санитарные. Сообщается, что в результате удара российского ракетного комплекса «Искандер» уничтожен один из лучших и мотивированных артиллеристов Украины Дмитрий «Таксист» Милютин.

Военкоры «Русской весны» в своем телеграм-канале опубликовали кадры видеозаписи, на которых зафиксирован момент удара российских ракет по украинским артиллерийским офицерам 128-й закарпатской горной бригады ВСУ.





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#украина
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В Минобороны РФ озвучили потери ВСУ на донецком направлении
МО РФ: потери ВСУ на донецком направлении составили 235 военных
05 ноября 2023, 14:39

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские военные отразили атаку ВСУ на Донецком направлении, потери противника оцениваются в 235 солдат. Об этом сообщает Министерство обороны России.
Отмечается, что группировка российских войск «Юг» отбила атаку противника на донецком направлении, в результате чего ВСУ потеряли около 235 военных и две бронированные машины и шесть автомобилей. 

Бои велись в районах населённых пунктов Богдановка, где с помощью авиации и артиллерии была отражена атака 77-й аэромобильной бригады ВСУ. А также около Красного, Васюковки, Раздоловки и Клещеевки в Донецкой Народной Республике, где были ликвидированы силы трёх бригад ВСУ. 

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#вс рф
#всу
#россия
#украина
#спецоперация
#днр
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Село в Курской области осталось без света и связи после обстрела ВСУ
05 ноября 2023, 13:42

Фото: istockphoto/frantic00

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области. Жертв среди населения нет, но снаряды повредили опоры линии электропередачи и вышку сотовой связи.
Об этом в своем телеграм-канале написал глава региона Роман Старовойт. По словам губернатора, аварийные бригады уже выехали на место и приступили к ремонтно-восстановительным работам на поврежденных объектах. Также он добавил, что в одном из домов осколками были выбиты стекла в окнах. Старовойт заверил, что местные власти обязательно помогут жильцам пострадавшего дома с ремонтом.

Не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевские власти все чаще прибегают к террористическим методам, подвергая обстрелам мирные города и объекты на территории России. Так, недавно ВСУ обстреляли храм Николая Чудотворца в Брянской области.

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Минобороны Украины расследует гибель 20 военных при награждении под Запорожьем
05 ноября 2023, 11:44

Фото: iStock/alzay

Минобороны Украины расследует гибель 20 военных после ракетного удара российской армии на запорожском направлении. Об этом в соцсетях сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.
Уточняется, что удар произошёл 3 ноября. По сообщениям украинского МВД, атака произошла во время вручения наград военнослужащим. 

По словам Умерова, расследованием произошедшего, а именно, выяснением всех обстоятельств будет заниматься Главная инспекция Минобороны Украины. 

Российское военное ведомство неоднократно заявляло о том, что не производит удары по гражданской инфраструктуре и населению. Удары наносятся исключительно по военным объектам. 

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Российские бойцы не дали украинцам эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой

Independent: ВСУ планируют зимой масштабную атаку дронов на регионы России
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#обстрел
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#всу
#минобороны
#удар
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Российские бойцы не дали украинцам эвакуировать подбитый Leopard 2 под Авдеевкой
05 ноября 2023, 08:50

Фото: istockphoto/dr_evil

Бойцы «Южной» группировки российских войск в районе Авдеевки сорвали попытку ВСУ эвакуировать в тыл для ремонта ранее подбитый танк Leopard 2. Цель еще раз поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».
Как рассказал РИА Новости один из российских военнослужащих, ранее бойцы из 114-й отдельной мотострелковой бригады (ОМСБр) подожгли танк, экипаж покинул его. В сторону «Леопарда» начала выдвигаться техника, чтобы оттащить его в тыл и затем отремонтировать. Тогда солдаты ВС РФ открыли плотный минометный огонь, что заставило технику ретироваться с поля боя.

После этого наши солдаты решили уничтожить танк с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». Оператор планировал попасть в отсек, где размещается боекомплект, после детонации которого от танка вообще бы ничего не осталось. Однако удалось только прожечь башню, что, впрочем, тоже сделало Leopard 2 неремонтопригодным. 

Недавно издание Forbes отмечало, что всего за пару недель российские военные уничтожили четверть всех поставленных на Украину танков Leopard 2. На самом деле уже больше. Министерство обороны РФ сообщало об уничтожении 25 немецких танков, а всего Киеву была поставлена 71 машина.

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