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Российские дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили террористическую атаку на Брянскую область. Они перехватили в воздухе и уничтожили украинский беспилотник.
В министерстве обороны РФ уточнили, что попытка террористической атаки на объекты на территории Брянской области была пресечена в 16:35. Отмечается, что не сумев добиться каких-либо успехов на поле боя, киевский режим все чаще прибегает к террористическим методам, атакуя мирные российские города и объекты. Например, недавно ВСУ обстреляли из миномётов храм Николая Чудотворца на территории Брянской области.
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Александр Бойцов